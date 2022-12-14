北京120專線來電因疫情暴增6倍 延誤救護車派送

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北京等中國大城市染疫者大增，急救專線120成為熱線電話，導致真正需要的民眾就醫延誤。圖為北京市一輛120專線派出的救護車中央社記者邱國強北京攝 111年12月14日

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（中央社記者邱國強北京14日電）北京等中國大城市染疫者大增，急救專線120成為熱線電話，導致就醫延誤。北京市急救中心統計，近日120來電量是平時的6倍，其中咨詢和重覆撥打卻占超過7成，遠超出承受能力。

中國青年報報導，除北京外，河南鄭州的120電話日均來電量也較平時大增2.3倍。而四川、山東等地城市也出現類似情況。上述城市的急救單位為此一致呼籲，希望民眾「非必要不打120」，把急救電話留給真正有需要的重症患者。

北京市民劉先生向記者表示，他75歲的父親11日晚間高燒39.6度，且心臟出現不適，於是撥打120請求調派救護車，卻耗費了半個多小時才打通。但接通後對方卻告知現場無車可派，必須排序，至少要等近2個小時才能派車。

在此情況下，劉先生只好先做防護，自己開車到老家接父親前往地壇醫院掛急診。不料，醫院急診室外卻排著近100公尺的長隊，急診室裡則人滿為患，至於長隊則是專門供發燒症狀者排的，讓他焦急萬分。在寒風中排隊半小時後，他才以父視心臟不適為由爭取先進入急診室，在做心電圖確認情況不佳後，才得以留院觀察。

劉先生說，他父親是長年的高血壓及心臟病患，又感染了COVID-19，引發嚴重心律不整。如果真要把那將近100公尺的長隊排完，父親勢必會有生命危險。

北京市急救中心表示，由於疫情原因，這幾天120專線的單日呼叫量激增至平時的6倍，但其中超過7成不是咨詢相關問題，就是重複撥打，遠遠超過120專線接聽呼叫的承受能力。此外，鄭州及四川、山東等地城市的120專線，也出現相似情況。

中國青年報在報導中呼籲民眾「非必要不打120」、 「非必要不去醫院」。並指120熱線承受巨大壓力、發熱門診大排長龍等現象，雖是中國「社會焦慮情緒的集中體現」，當面向醫務人員問個究竟、打急救熱線咨詢成為很多人「化解焦慮的方式」，但這種困惑與焦慮不應透過120這個急救專線來紓解。（編輯：陳沛冰）1111214