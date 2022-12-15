WHO：中國鬆綁清零政策前 確診病例就已激增
2022/12/15 10:29（12/15 11:30 更新）
圖為北京民眾9日排隊進行核酸測驗。（路透社）
（中央社日內瓦14日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天表示，在中國政府開始放寬COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施之前，境內感染病例就已經激增。
中國政府將近3年來試圖消滅新型冠狀病毒後，突然放棄清零政策、取消大規模核酸檢測和隔離。中國官員警告，北京確診病例正在迅速增加。
法新社報導，WHO公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）告訴記者：「中國確診呈現爆炸性成長，與解除COVID防疫措施無關，早在鬆綁清零政策之前病例就已經開始激增。」
他在WHO的日內瓦總部說：「有一種說法是，中國某種程度上解除了限制，導致疫情突然失控。」
「這種疾病正在密集傳播，因為控制措施本身並不能阻止這種疾病。我認為中國當局從戰略上也決定，對他們來說，這（封控措施）不再是最好的選擇。」
萊恩表示，大約在一年前首次被發現的COVID-19 Omicron變異株意味著中國式的防疫措施，並不像他們在疫苗接種率低的情況下，對付先前病毒株時那般有效。
他在與聯合國記者協會（UNCA）舉行的記者會上說：「Omicron傳播力超強，確實讓旨在全面遏制病毒的公共衛生和社會措施無用武之地。」
萊恩表示，像這樣的措施主要是在疫苗接種率增加時，用來保護衛生體系，但如今它們的益處已經變了。
他說：「來自香港等地的數據表明，中國滅活疫苗加上第3劑疫苗時表現非常好。但它確實需要第3劑才能展現出效力。」
萊恩強調：「傳播強度的增加早在政策出現任何改變之前就已經發生了。」（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1111215
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