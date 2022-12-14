中國不再公布無症狀感染者數據 續監測求診病例

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（中央社台北14日電）中國國家衛健委今天宣布，即日起不再公布無症狀感染者數據。官員解釋，很多無症狀感染者不再接受核酸檢測或求醫，很難再準確掌握無症狀感染者的實際數據，但會繼續監測求診病例數據。

據中國網直播，中國國務院聯防聯控機制14日下午召開新聞發布會，有記者提問近期中國公布的疫情數據呈下降趨勢，和很多公眾感知不一致，以及不再公布無症狀感染者數據的原因。

中國疾控中心應急中心主任李群表示，2020年1月20日中國將COVID-19納入「傳染病防治法」規定的乙類傳染病，但是採取甲類傳染病的報告預防和控制措施，診斷分為疑似病例、確診病例和無症狀感染者。

按照「傳染病防治法」的要求，各級各類醫療機構發現感染者或者疑似感染者後，要在規定時間內，透過中國疾病預防控制訊息系統進行網路直報。

他表示，近期各地報告的發病數據有所下降，和公眾感知不一致，是因防控措施調整後，各地不再採取以行政區域來做全員核酸篩查，除了重點人群、重點機構外，多數人群是以「願檢盡檢」方式進行核酸檢測，全國的核酸篩查總人數有所下降，各地各級醫療機構報告的數據相應減少。

另外，也因為無症狀感染者及輕症病例，特別是快篩陽性的人居家治療，不需再到醫院求診，無法將這部份人納入統計數據。

李群表示，取消公布無症狀感染者是因為實施「願檢盡檢」措施後，許多無症狀感染者不再進行核酸檢測，也不再需要就診，很難再準確掌握無症狀感染者的實際數據，因此從今天開始不再公布無症狀感染者的數據。

他表示，下一步將繼續以中國疾病預防控制訊息系統網路直報為主體，各級各類醫療機構監測和報告就診病例，同時展開多種形式的監測，如流感哨點醫院檢測系統等，加強對養老機構、精神病醫院、福利機構、學校、醫療衛生機構等重點機構的監測，希望透過監測可以「比較及時」掌握疫情的規模、強度、範圍和病毒的變異情況，及時研判疫情，為制定疫情防控策略提供科學依據。（編輯：陳沛冰/楊昇儒）1111214