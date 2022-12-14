孫春蘭視察北京不提動態清零：轉變觀念著重救治

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（中央社記者邱國強北京14日電）中國國務院副總理孫春蘭13日就近調研北京市防疫工作時指示，要實施好優化防疫各條措施，且「轉變觀念」，把工作重心從「防控感染」轉到「醫療救治」，隻字不提「動態清零」。

北京是中國這波疫情最嚴重的城市之一。孫春蘭這次視察北京，也是她在中國政府藉優化防疫新10條鬆綁防控後，首度公開視察地方防疫措施。

新華社這項報導同時坦承，當前北京市新增感染者處於快速增長期，在院重症、危重症患者有50例，多有慢性疾病。其餘絕大多數為無症狀感染者和輕型病例。

根據報導，孫春蘭先後視察北京朝陽醫院、首都兒科研究所、清華大學附屬垂楊柳醫院、連鎖藥房、建國門社區衛生服務中心等地，了解發熱門診設置、就診轉診流程、分級診療運行、亞定點醫院建設、藥品儲備供應等情況。

報導提到，孫春蘭視察時特地轉達中共總書記習近平「對首都人民的關心問候」，並看望慰問「奮戰在抗疫一線的醫務人員和社區工作者」。

根據報導，孫春蘭首先仍強調，要深入貫徹習近平記關於防疫的一系列指示精神，落實黨中央、國務院決策部署，堅持「人民生命至上、人民利益至上」。

孫春蘭接著指示，要實施好優化防疫20條和新10條，加強統籌、「轉變觀念」，把工作重心從「防控感染」轉到「醫療救治」上來。工作目標是「保健康、防重症」，確保防控措施「調整轉段平穩有序」，高效統籌疫情防控和經濟社會發展。

她強調，當務之急是支持北京「保障好群眾的就醫用藥」。目前北京市有303家發熱門診，要優化流程，同時擴容醫療資源，加快在方艙醫院設置發熱門診，所有發熱門診都增加診室和醫務力量，分流大醫院患者就診壓力，減少患者等候時間。

孫春蘭說，要強化分級診療，發揮社區醫療衛生機搆、網路醫院作用。社區要從「風險人員管控」轉到「醫療救治服務」，做好健康調查、送藥上門、心理疏導。並要加強老年人、兒童、有慢性疾病患者、孕產婦、血液透析患者等脆弱群體的保護，不管COVID-19還是普通患者，醫療機搆都要接診治療。

她又說，目前藥品和檢測試劑正在加緊生產、供應，「總體可滿足需求」，有關部門已成立專班每日調度。北京市要精細化投放，發揮線上線下市場作用，保障終端配送效率，提高可及性。

孫春蘭說，中共北京市委、北京市政府正在「下大力氣加快解決群眾就醫、用藥問題，我們有舉國體制的優勢，一定能平穩渡過疫情高峰」。（編輯：曹宇帆）1111214