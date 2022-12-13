中國染疫大增排擠資源 傳北京數千癌友無法化療

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（中央社記者邱國強北京13日電）中國防疫鬆綁染疫者暴增，嚴重排擠醫療資源。中國媒體報導，多個城市醫院因收治染疫病人，導致癌症及洗腎患者治療受到影響，北京甚至傳出數千名癌症病患無法正常化療的情形。

同一時間，中國各地醫院陸續發現，一些民眾因為染疫濫服退燒藥，或是未經醫囑混服中西藥，導致肝腎功能嚴重受損陷入昏迷而緊急送醫，甚至因此喪命的情事。

綜合財新週刊及鳳凰Times報導，北京1名肺癌患者家屬表示，他的外公原本應在11月25日前往北京大學腫瘤醫院接受化療。但因院內發現陽性患者而全部關閉，外公只能一直等待，而醫院也不清楚何時能恢復看診。

這名病患家屬透露，北京不少醫院的腫瘤科都已停診，只收治危重病人。而他在一個癌友組織擔任義工，發現近期北京多達數千名癌症患者因為疫情爆發，無法正常化療。

他表示，自己隸屬的這個癌友組織整理了北京還能做化療的醫院名單。結果發現，全市只剩下中日友好醫院等9家醫院可以預約化療。

除北京外，河北省會石家莊市一名女性肺癌病患11月20日病情加重，但醫院通知病床不足無法住院。直到11月28日病患出現高危併發症肺栓塞，血氧濃度一度降到65%，幾經輾轉才住進一家三甲醫院隔離病房。但5天後，這名病患被檢出COVID-19陽性。

黑龍江省會哈爾濱市一名腎小球腎炎患者也表示，他原本每2天需要洗腎一次，但目前已經暫停6天，原因是醫院出現COVID-19陽性患者，導致透析（洗腎）室幾乎所有醫護人員都被隔離。

此外，河北省一家三甲醫院（中國等級最高的醫院）有近300名醫護人員，12月3日以來至少有半數染疫，加上疫情爆發前醫院人力就嚴重不足，導致如今未染疫的醫護人員只能身兼多職。而全院1000多個床位已有2/3供染疫患者使用，只好犧牲其他病患，若非性命垂危就直接拒診。

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另據民眾反映及網路訊息，中國各地醫院急診室陸續出現肝腎嚴重衰竭的患者。經醫師詢問得知，這些患者幾乎都是在染疫後或一出現發燒症狀，就大量服用各種退燒、止咳藥，或是併服目前最搶手的退燒藥「布洛芬」及屬中藥的「連花清瘟」，導致肝、腎功能嚴重受損而陷入昏迷，甚至不治死亡。

儘管如此，中國民眾近來仍然爭相前往藥房或是上網購買上述成藥，導致嚴重缺貨，並出現價格哄抬現象。部分民眾乾脆湧向醫院看診，並要求醫師開立這些藥品，卻大幅加重了醫院的負擔。（編輯：陳沛冰）1111213