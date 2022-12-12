白紙運動帶來政治覺醒 抗議者盼中國政府認錯

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（中央社台北12日電）「白紙運動」促使中國防疫策略提早轉向，紐約時報9日報導，許多抗議人士覺得還沒有到慶祝的時候，他們還希望政府承認「清零」是個嚴重的錯誤。他們現在更有動力將命運掌握在自己手中。

11月26日、27日，中國多個大學校園和城市出現反對過度防疫的抗議聚集，被稱為「白紙運動」，其中部分人士甚至喊出「習近平下台」、「不要終身制」等政治口號。當局此後開始放寬防疫要求，最新於12月7日當局公布的優化防疫新10條措施，已經不再提到要對COVID-19疫情「動態清零」。

紐時的報導指出，在中國的社群平台上，一些人紛紛轉發「謝謝年輕人」這句評論。但許多上個月參加抗議的人覺得還沒有到慶祝的時候，因為他們想更進一步：希望政府承認「清零」是一個嚴重的錯誤。他們仍有滿腔的憤怒、沮喪和悲傷，希望繼續為自己的權利而戰，並追究政府的責任。

報導說，他們對於政府沒有為失誤道歉感到憤怒，也認知到政府「可能永遠也不會道歉」，堅持清零政策的失誤造成了許多不必要的死亡和苦難。

他們知道，自己的命運仍然受制於中共總書記「一個人的意志」，並擔心中國在放寬限制方面缺乏適當的準備，將使公眾再次遭受治理不善的後果。

曾在上海參加抗議活動的記者米蘭達說，她從3年的「清零」中獲取的最重要的經驗是，一個國家走錯路線會導致死亡。「這個犧牲著實太大了，」她說。

據報導，白紙運動讓更多人對中國的未來有信心，更有動力將自己的命運掌握在自己手中。

一名在南京參加抗議活動的大學生說：「我一定會長期戰鬥下去。」

一名在深圳教了30多年高中的老師說：「因為這些抗議者，我現在對中國的未來充滿信心。」北京的法學家葉青在推特（Twitter）上寫到11月27日上海的抗議活動時說：「這是人民重啟這個國家的第一秒鐘，時間也許真的開始了。」

這篇報導的寫作者袁莉說，與她交談過的抗議者都很清楚，自己面對的是全世界最強大的專制政府和數十年來中國最鐵腕的領導人。他們近來的抗議活動當然不會影響到北京的權力架構，但他們打破了不可挑戰的神話。

幾名中國學者說，一夜之間，許多中國人都意識到「習近平並非上帝」，他對權力的掌控也並非牢不可破。抗議們常說：「一個人不應該有那麼大權力。」

然而，參加抗議活動需要付出代價。報導採訪的3名抗議者被警方拘留了24小時，一名抗議者被學校的輔導員多次騷擾，後者還打電話給她的父母。

還有一名被拘捕的抗議者說，她被抽血和虹膜掃描，手機也被沒收。她還被要求脫光所有衣服進行體腔檢查。這次經歷讓她十分害怕。

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儘管如此，她仍願意分享經歷。她說，大家抗議的原因各有不同，她要的是言論自由；另一些人呼籲廢除審查制度，看他們想看的電影。但他們都希望建立一個新式政府。

抗議者們都表示，今後還是會毫不猶豫地走上街頭，或是選擇其他抗議形式，比如利用iPhone的隔空投送功能向地鐵乘客分享抗議口號，或在公共廁所塗鴉。還有抗議者說，打算與朋友進行更多對話，努力贏得他們的支持；等到下一次抗議者再發出自己的聲音，就會有更多人站在他們這邊。（編輯：張淑伶）1111212