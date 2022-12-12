中國發燒就診人龍多過做核酸 零下6度低溫苦等逾6小時[影]

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（中央社台北12日電）中國官方今天通報新增COVID-19病例續降不到萬例，各醫療院所卻擠滿要看診的發燒病患，而且人龍多過封控期間等待驗核酸的規模，患者在低溫攝氏零下6度即使排隊超過6小時還是就醫難。

中國衛健委今天通報，11日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例2240例，境外輸入69例；本土2171中，廣東879例，北京528例，海南207例，浙江106例，重慶101例等。

新增無症狀感染者6598例，其中境外輸入143例，本土6455例中，重慶1744例，廣東1468例，北京609例，山西292例，黑龍江286例，天津253例，山東242例，青海172例，湖北154例，陝西139例，河北125例等。

統計11日新增9198例（含確診與無症狀感染者），本土8626例，低於10日通報的新增1萬815例，本土占1萬597例。

雖然中國官方通報的新增染疫數續降，而且11月底通報自疫情爆發以來首破4萬，如今約莫兩週時間就減至不到萬例，但實際上當局放寬防疫管制後，向醫療院所求助的病患不斷湧入。

根據中國媒體中國青年報報導，9日晚間附屬首都醫科大學的北京朝陽醫院的發熱門診爆滿，排隊等待救治的人龍中，包括許多高齡患者和坐輪椅的行動不便者，當天晚間北京市的氣溫最低達攝氏零下6度。

患者抱怨從下午2時就在醫院門外排隊，等候超過6小時才見著醫生，描述完自身症狀後沒有獲得進一步的檢查，問診的醫師直接開連花清瘟顆粒和消炎止痛藥洛普芬（Loxoprofen）。

更有逾70歲主述罹患血液病的長者高燒至39度，撥打120急救專線求救護車送醫，卻被告知等救護車的還有50人，只好由家人陪同自行就診。

中國媒體時代財經報導，北京民航總醫院發熱門診也是人滿為患，候診的隊伍從門診處綿延至停車場，若干患者連跑4家開設發熱門診的指定醫院始終就診難，也難斷定是否確診，索性回家吞服感冒常備藥撐著。

廣傳推特的照片顯示，有個身穿粉紅色衣服的病患，因苦等3小時仍看診難於是暈倒在地，武漢的醫院大門外，家長抱著或牽著發燒小孩看診也是大排長龍，醫護人員廣播，因看診人潮多，估計排隊時間約莫4小時。

中國COVID-19重症專家鍾鳴則表示，預期中國的疫情一個月內會達到高峰，但何時結束則是比較複雜的問題，目前要解決醫療資源管理問題，包括若醫療資源超出負荷如何應對。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1111212