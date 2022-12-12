春節返台增陰性證明？王必勝：視中國疫情與防疫

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北12日電）本土疫情起伏待觀察，歲末台商返台潮，外界關注是否增設上機前檢附PCR陰性證明規定。指揮中心指揮官王必勝今天說，中國疫情及防疫措施將影響台灣加強防疫措施。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，中央流行疫情指揮中心昨天評估，台灣單日入境總人數約為2萬人，中國占2.5%，單週最多3000多名中國入境者，過去中國出境須附核酸檢測，若放寬防疫措施後仍要求檢附，對台灣影響低，台灣並不會要求台商附陰性報告。

王必勝今天在指揮中心記者會再度被問及此事，他表示，春節境外返台是否增設上機前陰性證明，現在無法判斷，需要觀察中國疫情發展及中國防疫措施。雖然中國從官方公布數字很難知道真正狀況，但指揮中心會持續透過各種資料了解真實狀況。

王必勝說，中國原先針對出境者有規定需要檢附PCR陰性證明，但隨著中國境內陸續放寬防疫強度，現在是否繼續執行，甚至是農曆春節前是否落實相關防疫措施，都不能確定，上述因素都會影響台灣是否增加防疫措施，會持續密切觀察。

另外，隨著年末大型活動如跨年演唱會等即將展開，王必勝提醒，以疾病傳播來說，演場會是非常高風險的場合，不論是耶誕節或跨年大型活動，指揮中心都建議民眾全程戴上口罩，因為人潮過多、無法保持社交距離，如果有疑似症狀就不要參加，避免傳染給別人。

接種疫苗是避免重症、死亡重要方式之一，也是恢復正常生活重要關鍵，根據指揮中心資料統計，9日至11日莫德納次世代疫苗總共接種5萬8269人次，以BA.5雙價疫苗為主要接種廠牌種類。（編輯：管中維）1111212