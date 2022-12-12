本土疫情連4天高於上週同期 王必勝分析上升2原因

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COVID-19本土疫情連4天較上週同期微升。圖為捷運新北投站前，民眾在外不忘戴好口罩等公車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北12日電）COVID-19本土疫情連4天較上週同期微升，指揮中心指揮官王必勝今天分析上升走向與防疫措施相對寬鬆、免疫力隨時間消退2個原因有關，未來趨勢將反轉或起伏仍須觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩下午在疫情記者會中表示，國內新增1萬824例本土個案，比上週一（5日）升幅為6%，未來疫情可能仍有起伏；另外，境外移入增29例。

王必勝說，以現階段疫情走向分析，國內BA.5疫情已到谷底，針對無法繼續降至萬例以下、甚至清零的原因有2個，第1是台灣防疫措施相對寬鬆，在管制強度之下，一定存在社區低度傳染，只要傳播鏈隨時形成，本土個案數就會再上升。

王必勝表示，第2個原因是台灣民眾對於COVID-19的免疫力現在剛好隨著時間消退，不論是接種疫苗獲得的保護力或自然感染免疫，時間超過了，免疫力下降，就可能造成感染。現在各縣市的次世代疫苗都很充足，提醒符合接種資格對象儘速施打，才可加強自身保護力。

今天確診個案新增中重症31例（中症8例、重症23例），其中31人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中29人有癌症等重大疾病或慢性病史，18人未打滿3劑疫苗、15人沒有接種任何疫苗，20人年齡超過80歲。

新增5例兒少重症個案，分別為3名孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、2名腦炎，個案年齡介於2至16歲，3男2女，都沒有慢性病，3人沒有施打過任何1劑疫苗。

唯一接種3劑疫苗的是16歲少女，指揮中心發言人莊人祥說明，個案11月10日確診，11月30日出現發燒、右頸腫痛、咳嗽、喉嚨痛、吞嚥困難，12月3日急診，懷疑MIS-C，目前仍在一般病房治療中。

另外一名接種2劑疫苗的6歲女童，10月3日快篩陽確診，11月10日開始出現嘔吐、腹痛、眼球震顫等症狀至急診，因呼吸窘迫緊急插管，給予抗癲癇藥、瑞德西韋等藥物治療，收住兒童加護病房，診斷疑似腦炎，經治療後病況好轉，已於11月17日出院

根據指揮中心統計，今年1月1日至12月11日，本土輕症、無症狀個案累計837萬8925例、占99.55%，中症累計2萬2091例、占0.26%，重症累計1萬6244例、占0.19%，其中死亡累計1萬3855人。（編輯：管中維）1111212