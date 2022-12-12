BA.5仍為Omicron主流變異株 衍生株BQ.1傳播快

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疫情指揮中心指出，BA.5仍為Omicron亞型主要變異株，其衍生株BQ.1變異株傳播快速，可能有較高重複感染機率。（指揮中心提供）

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（中央社記者汪淑芬台北12日電）COVID-19疫情持續，疫情指揮中心今天指出，BA.5仍為Omicron亞型主要變異株，其衍生株BQ.1變異株傳播快速，可能有較高重複感染機率，受影響國家數及病例數持續增加。

中央流行疫情指揮中心今天發布新聞稿，世界衛生組織（WHO）於今年12月7日資料指出，目前BA.5變異株占比約為70.1%，仍為全球主流株且持續變異，其衍生株BQ.1變異株傳播快速，全球占比升至36.2%，且衍生出超過30種次分支變異株，於美國及歐洲部分國家占比已逾5成，且仍持續上升。

而BA.2變異株衍生的BA.2.75及XBB等變異株占比持續緩增加，占比分別約7.8%及5.0%。另外，BA.4.6變異株占比近期持續下降，已降至約1.7%，需持續密切監測國際間病毒株演變與流行。

指揮中心表示，相較於其他Omicron主要流行株，BQ.1變異株疾病嚴重度未增加，BQ.1的新突變可能具有免疫逃脫優勢，可能有較高的重複感染機率。現有疫苗（包含原始株與次世代疫苗）對BQ.1感染的保護效果可能減少，但對於重症的保護效果應無重大影響。

指揮中心強調，依現有研究顯示，接種次世代疫苗追加劑對BA.5等變異株仍具保護力，並可降低因感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）造成的重症、住院或死亡風險。

指揮中心今天記者會也公布國內新增74例Omicron亞型變異株確定病例，48例本土個案中，BA.5占41例，其他為2例BA.2.75、1例XBB、2例BQ.1、2例BA.2；26例境外移入部分，BA.5有8例，其他為9例BA.2.75、3例XBB、1例BF.7、5例BQ.1。

指揮中心統計，截至目前國內今年累計檢出的Omicron亞型變異株境外移入確定病例，BA.5高達1259例，其他分別為19例XBB、5例BF.7、17例BQ.1、104例BA.4、92例BA.2.75、1028例BA.2。

另外，累計今年本土確定病例中，BA.5高達1432例、BA.2為2534例，另有2例XBB、1例BF.7、5例BQ.1、5例BA.4、7例BA.2.75。

指揮中心指出，新增41例BA.5本土個案，占上週所有已定序的48例約85.4%，為14名男性、27名女性，年齡介於未滿10歲至90多歲以上，分布為北部22例、中部6例、南部11例、東部2例，確診日介於今年9月13日至12月2日。

指揮中心統計，國內新增境外移入26例的BA.5、BA.2.75、XBB、BF.7及BQ.1個案，為15名男性、11名女性，年齡介於20多歲至70多歲，入境日介於11月20日至12月3日。其中檢出8例BA.5個案分別自日本及泰國（各3例），美國及德國（各1例）移入。

還有9例BA.2.75個案分別自越南（4例），日本（2例），柬埔寨、美國及韓國（各1例）移入；3例XBB個案分別自土耳其、日本及越南（各1例）移入；1例BF.7個案自日本移入；5例BQ.1個案分別自美國（3例）、日本及法國（各1例）移入。（編輯：張雅淨）1111212