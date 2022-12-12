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12/12本土1萬824例 增31死、31例中重症[影]

2022/12/12 14:08（12/12 14:20 更新）
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12日新增1萬824例COVID-19本土病例。圖為民眾走在台北市信義區街頭全身包緊緊。中央社記者王飛華攝 111年12月12日
12日新增1萬824例COVID-19本土病例。圖為民眾走在台北市信義區街頭全身包緊緊。中央社記者王飛華攝 111年12月12日
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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北12日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增1萬824例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症31例，其中31人死亡；另外，境外移入增29例。（編輯：管中維）1111212

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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