10日起取消醫院探病快篩 3類人仍須陰性證明

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指揮中心指揮官王必勝8日宣布，10日起調整全國醫院探病者篩檢措施，原則無須出示當天快篩陰性證明。圖為台北市某醫院大門口進出人潮。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北8日電）指揮中心指揮官王必勝今天宣布，10日起調整全國醫院探病者篩檢措施，原則無須出示當天快篩陰性證明，但有COVID-19相關症狀者及自主防疫、自主健康管理期間仍須提供。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，王必勝下午在疫情記者會中表示，經持續滾動檢視醫療應變措施，及衡酌民眾探病需求與醫院防疫安全，12月10日起，無COVID-19相關症狀且無暴露風險者，無須出具探視當天採檢自費家用抗原快篩陰性證明。

王必勝說，但「有COVID-19相關症狀者」、「自主防疫期間」及「自主健康管理期間」，以上3種情況應儘量避免前往醫院探病，如有必要探病時，應出具探視當日採檢的自費家用抗原快篩陰性證明後探病。

王必勝提醒，醫院屬於高感染傳播風險場域，疫情期間儘量避免不必要的探病，建議以視訊或電話方式替代實地探視。

王必勝說，若仍有實地探視需求，探病者進入醫院應全程佩戴口罩，並遵循呼吸道衛生與咳嗽禮節及落實手部衛生等相關感染管制措施，以保障自身及病人健康安全。指揮中心將視疫情發展滾動式修正醫院相關管理規定。（編輯：管中維）1111208

（指揮中心提供）