莊人祥：本週單日新增不會低於萬例 下週有可能

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（中央社記者陳婕翎台北6日電）本土COVID-19疫情持續探低，但單日新增個案尚未低於萬例。指揮中心發言人莊人祥今天表示，預估本週新增個案數無法降至萬例以下，但整體下降趨勢不變，下週仍有可能出現。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，莊人祥下午接受媒體聯訪時公布，新增1萬6002例本土個案，新增個案比上週二（11月29日）減少1238例，降幅約為7.2%；另外，境外移入增32例。

根據中央流行疫情指揮中心資料，確診個案新增中重症24例（中症9例、重症15例），其中22人死亡，死亡個案年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中22人有癌症等重大疾病或慢性病史，15人未打滿3劑疫苗、全數沒有接種任何疫苗，11人年齡超過80歲。無特殊死亡個案。

對於單日新增本土個案低於萬例的可能性，莊人祥分析，考慮每週新增個案數最低的日子例行落在週一，但這週一（12月5日）新增病例數仍然超過萬例，為1萬209例，認為本週單日新增不會低於萬例，但因為近期BA.5疫情持續下降，應該不會驟變，下週不排除出現萬例以下單日新增病例數的可能性。

接種疫苗是避免重症、死亡重要方式之一，昨天莫德納次世代疫苗總共接種1萬6150人次，其中BA.1雙價疫苗接種1238劑；BA.5雙價疫苗接種1萬4912劑。

莫德納全球資深副總裁柏格斯泰特（Patrick Bergstedt）近日來台，今天下午在活動中提到將安排與衛福部見面，一定要表達謝意。莊人祥表示，這一、兩天應會見面商談後續疫苗採購、配送等相關事宜。

根據指揮中心統計，今年1月1日至12月5日本土輕症、無症狀個案累計828萬9173例、占99.55%，中症累計2萬1647例、占0.26%，重症累計1萬6030例、占0.19%，其中死亡累計1萬3667人。（編輯：管中維）1111206