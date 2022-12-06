莫德納：台灣是亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心

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莫德納台灣總經理李宜真表示，台灣是亞洲區唯一獲選包括流感疫苗及呼道系統疫苗臨床研究的地方，2023年3月有初步數據。中央社記者韓婷婷攝 111年12月6日

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（中央社記者韓婷婷台北6日電）莫德納台灣總經理李宜真今天表示，將把最新的mRNA醫學帶來台灣市場，並爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，推廣mRNA科技；台灣是目前亞洲唯一mRNA與流感疫苗臨床試驗中心，明年3月會有初步數據。

莫德納2021年先在日本、韓國以及澳洲成立子公司，今年9月在台設立公司。針對外界關心莫德納是否在台尋找代工夥伴，包括莫德納全球資深副總裁柏格斯泰特（Patrick Bergstedt）及李宜真均未正面回應，僅指出持續與各界會面了解機會，包括與生醫專業人士溝通，希望建立合作夥伴關係，在深耕mRNA科技上做出貢獻。

李宜真表示，台灣是亞洲區唯一獲選包括流感疫苗及呼道系統疫苗臨床研究的地方，預計明年3月可以看到數據，至於實際上市時期，則還要與各國密切聯繫溝通。

李宜真說，莫德納在2021年已經運送出8.07億劑mRNA疫苗到全世界，在COVID-19疫苗後，莫德納正積極探索mRNA的無限可能，由於mRNA醫學還太新，目前莫德納有48個研究中的藥品，全球產能不足，mRNA在全球產能必須快速擴點。

李宜真指出，台灣有優秀的生醫人才，包括臨床及前端研發科學人才，接下來在台灣發展的重點是將最新的mRNA醫學帶來台灣市場，持續爭取台灣加入多中心臨床研究計劃，並且推廣mRNA科技。為加速落實莫德納在台發展，目前也開始啟動人才招募計劃，首波針對市場進入、數位行銷人才、商業人才，預計明年將擴張為10人編制公司。

莫德納花費10年持續精煉mRNA藥物的研發，並且開發出領先業界的mRNA平台，加速藥物的開發與研究，目前共有48個正在進行中的研究計畫，有45個候選藥物，其中有35個進行中的臨床試驗。莫德納主要關注的臨床領域包括傳染病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病以及自體免疫疾病。（編輯：林淑媛）1111206