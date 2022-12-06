莫德納開放mRNA技術平台 邀台灣加入臨床研究

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

莫德納全球資深副總裁柏格斯泰特（Patrick Bergstedt）來台，他表示，莫德納下一個最快的產品會是呼吸道方面的疫苗開發。中央社記者韓婷婷攝 111年12月6日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者韓婷婷台北6日電）莫德納（Moderna）全球資深副總裁柏格斯泰特（Patrick Bergstedt）首度來台，他今天表示，莫德納將開放mRNA技術平台改善全球公衛，台灣是莫德納在亞洲擴展mRNA技術非常重要的領頭堡，將爭取台灣加入多中心臨床研究計劃。

莫德納於今年9月正式在台成立公司，柏格斯泰特表示，根據世界衛生組織資料，從1980年以來有超過80種病毒被發現，但現有的病苗僅對抗其中3種病毒，2023年前莫德納將開啟15個新興及被忽略的傳染性疾病疫苗臨床研究，其中呼吸道系統相關疫苗將會是下一個最快方產品。

他表示，莫德納將開發臨床前設備及知識，mRNA Access計劃為其中的核心，開放莫德納mRNA技術平台給包括台灣在內的全球研究人員運用，針對新興及被忽略的傳染病進行研究。

莫德納花費10年持續精煉mRNA藥物的研發，並且開發出領先業界的mRNA平台，加速藥物的開發與研究，目前共有48個正在進行中的研究計畫，有45個候選藥物，其中有35個進行中的臨床試驗。莫德納主要關注的臨床領域包括傳染病、免疫腫瘤、罕見疾病、心血管疾病以及自體免疫疾病。

柏格斯泰特表示，亞太地區是莫德納的商業發展不可或缺的區域，2021年先在日本、南韓以及澳洲成立子公司，並在今年9月在台設立公司，台灣以世界一流的醫療照護體制，多樣化的產業人才、科學家與研究機構，以及各項生物科技創新能力舉世聞名。期望透過莫德納台灣的成立，為台灣民眾提供更多治療與預防方案，並開展與台灣醫療照護專家與學研機構的合作，幫助有效解決台灣面臨的醫療照護挑戰。（編輯：潘羿菁）1111206