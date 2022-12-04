生策會：莫德納及微軟願加強與台研發合作

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）生策會今天表示，國家新創獎平台讓台灣新創技術能量受到關注，包括莫德納（Moderna）及微軟（Microsoft）生技高階主管，表態加強與台灣合作研發機會。

根據生醫媒體GeneOnline於3日報導，財團法人國家生技醫療產業策進會「第19屆國家新創獎 醫療創新Demo Day」今年度有300多項參賽案件激烈角逐，最終共有4組scale up及7組start up挺進Demo Day舞台，發表醫療科技最新突破，爭取科技業及國際科技大廠的合作與投資機會。

報導指出，今年度有11組數位醫療和精準檢測新創企業在Demo Day發表技術內容，爭取投資青睞。

生策會今天發布訊息表示，台灣新創技術能量吸引全球關注，在第19屆國家新創獎頒獎典禮上，主攻mRNA療法與疫苗的生技大廠莫德納全球疫苗商品化資深副總裁柏格斯泰特（Patrick Bergstedt）今天表示，連結台灣加強合作，提供mRNA平台給台灣學研界共同合作開發。

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柏格斯泰特表示，莫德納目標於2025年發展出15種對抗致命病原菌的疫苗，開發重點包括流感疫苗、HIV、癌症疫苗以及COVID-19組合疫苗，期待在台灣找到學研與企業合作夥伴。

此外，微軟（Microsoft）全球醫療長艾斯（David Rhew）強調數據（data）與感測器（sensor）對數位健康創新的重要性，期待未來透過國家新創獎平台找尋研發合作夥伴，共同利用Microsoft Data與人工智慧AI平台，發展創新的臨床試驗場域。（編輯：蘇志宗）1111204