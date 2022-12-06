更多編輯台推薦新聞：
台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年
科技

台灣史上最完整鯨魚化石出土 全長超過15公尺距今逾8萬5000年

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看
政治

九合一選舉數據總覽》議長選戰前分析 各縣市議會政黨勢力一次看

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁
運動

圖輯／陳昌源高舉國旗感謝滿場球迷 回顧台灣足球史最熱血一頁

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡
運動

不斷更新》2022卡達世足賽程戰績、直播管道看這裡

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

Yahoo奇摩台灣年度新聞 與病毒共存登新聞榜首

2022/12/6 13:14（12/6 13:37 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）Yahoo奇摩今天公布台灣年度10大新聞，「與病毒共存、從疫情爆發走到解封」登榜首；年度10大新聞人物為烏克蘭總統澤倫斯基，年度國際10大新聞榜首為影響全球政經局勢的俄烏戰爭。

Yahoo奇摩發布新聞稿指出，根據今年1月1日至11月30日Yahoo奇摩關鍵字搜尋量、網友瀏覽量和新聞編輯精選綜合加權排行，選出「台灣10大新聞事件」，其中COVID-19疫情、九合一選舉等相關新聞受關注。

Yahoo奇摩表示，歷經高強度的防疫生活，今年台灣邊境終於開放，指揮中心宣布放寬口罩禁令，開始進入「與病毒共存」，回歸正常生活，登上榜首。剛結束的「九合一選舉」同樣備受矚目，名列年度10大新聞第2名。「裴洛西旋風訪台，引中共大規模軍演」造成台海兩岸局勢緊張，登上年度10大新聞第3名。

柬埔寨打工詐騙；全球面臨高通膨衝擊，央行至今「3度升息」，影響民生物價節節升高；303大停電；918地震；和台南「殺警案」等天災人禍也成為今年熱議新聞焦點，分別排第4、5、6、7、8名。

選前激烈攻防的「論文抄襲案」影響選情局勢，位居第9。去年熱賣的防疫險因今年確診人數激增，保險業者理賠金額飆高，排名第10。

此外，Yahoo奇摩年度10大新聞人物依序為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）、美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、前衛福部長陳時中、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平、美國總統拜登（Joe Biden）、電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、已故日本前首相安倍晉三、新竹市長當選人高虹安。

年度10大國際新聞包括俄烏戰爭開戰、英國女王伊莉莎白二世過世、日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡、中共20大落幕、南韓梨泰院推擠意外、拜登與習近平舉行「拜習會」、美國聯準會6度升息、美國擴大高階晶片設備輸往中國禁令、加密貨幣交易所FTX倒閉、全球多國解封。（編輯：郭無患）1111206

#Yahoo奇摩
#澤倫斯基
#安倍晉三
Yahoo奇摩
雅虎公布台灣10大必去景點 阿里山登榜首 Yahoo公布第3季爆紅台股榜 威盛首度奪冠
澤倫斯基
俄油價格上限生效 俄空軍基地爆炸釀3死5傷 烏克蘭努力恢復供電 澤倫斯基呼籲人民堅強
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族