Yahoo奇摩台灣年度新聞 與病毒共存登新聞榜首

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北6日電）Yahoo奇摩今天公布台灣年度10大新聞，「與病毒共存、從疫情爆發走到解封」登榜首；年度10大新聞人物為烏克蘭總統澤倫斯基，年度國際10大新聞榜首為影響全球政經局勢的俄烏戰爭。

Yahoo奇摩發布新聞稿指出，根據今年1月1日至11月30日Yahoo奇摩關鍵字搜尋量、網友瀏覽量和新聞編輯精選綜合加權排行，選出「台灣10大新聞事件」，其中COVID-19疫情、九合一選舉等相關新聞受關注。

Yahoo奇摩表示，歷經高強度的防疫生活，今年台灣邊境終於開放，指揮中心宣布放寬口罩禁令，開始進入「與病毒共存」，回歸正常生活，登上榜首。剛結束的「九合一選舉」同樣備受矚目，名列年度10大新聞第2名。「裴洛西旋風訪台，引中共大規模軍演」造成台海兩岸局勢緊張，登上年度10大新聞第3名。

柬埔寨打工詐騙；全球面臨高通膨衝擊，央行至今「3度升息」，影響民生物價節節升高；303大停電；918地震；和台南「殺警案」等天災人禍也成為今年熱議新聞焦點，分別排第4、5、6、7、8名。

選前激烈攻防的「論文抄襲案」影響選情局勢，位居第9。去年熱賣的防疫險因今年確診人數激增，保險業者理賠金額飆高，排名第10。

此外，Yahoo奇摩年度10大新聞人物依序為烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）、已故英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）、美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）、前衛福部長陳時中、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平、美國總統拜登（Joe Biden）、電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）、已故日本前首相安倍晉三、新竹市長當選人高虹安。

年度10大國際新聞包括俄烏戰爭開戰、英國女王伊莉莎白二世過世、日本前首相安倍晉三遭槍擊身亡、中共20大落幕、南韓梨泰院推擠意外、拜登與習近平舉行「拜習會」、美國聯準會6度升息、美國擴大高階晶片設備輸往中國禁令、加密貨幣交易所FTX倒閉、全球多國解封。（編輯：郭無患）1111206