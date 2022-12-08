12/8本土增1萬5227例 添37死、149例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北8日電）本土疫情趨緩，指揮中心指揮官王必勝說，台灣民眾戴口罩比例高，有助疫情穩定；另外，今天新增1名較年輕死亡個案，為有慢性病40多歲男性，曾接種4劑疫苗，確診解隔離1週過世。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在疫情疫情記者會中表示，國內新增1萬5227例本土個案，今天新增個案比上週四降幅約為2.4%；另外，境外移入增56例。

確診個案新增中重症149例（中症120例、重症29例），其中37人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中35人有癌症等重大疾病或慢性病史，21人未打滿3劑疫苗、13人沒有接種任何疫苗，20人年齡超過80歲。

指揮中心發言人莊人祥說明，今天新增較年輕死亡個案為40多歲男性，已接種4劑疫苗，本身有高血壓、糖尿病、腎臟病等慢性病史，須定期洗腎，個案在11月1日確診。

莊人祥說，個案在確診當天因病況收治加護病房，給予瑞德西韋、抗生素等藥物治療，11月21日解除隔離，12月5日過世，死因為腸胃道出血合併缺氧性腦病變、COVID-19感染。

今天沒有新增兒少重症，國內12歲以下兒童重症279例，33例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、185例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染，以及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡。

王必勝說，12月1日起取消戶外全程配戴口罩，但大部分民眾仍習慣配戴口罩，彰顯自主願意戴口罩比例高，有利防疫，考量現階段疫情穩定，持續微幅下降，年底跨年活動不再另做例外規定，在戶外以有症狀、人潮擁擠、通風不良建議戴口罩為原則，尊重主辦方及地方政府因地制宜加強規定。

至於每週四例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，機構住民採檢陽性率0.6%、工作員工0.5%，都比上週增加0.1%，機構投藥率為93%；上週新增178名工作人員確診及515名住民確診，自今年1月1日至12月4日，通報機構間數1807家，確診住民人數6萬2446人、確診工作人員數1萬8778人。

這波本土疫情自4月起統計至12月4日，住宿式服務機構中重症送醫人數共有5240人，累計死亡人數1462人；11月28日至12月4日新增死亡人數為5人，護理機構4人最多、長照機構1人次之。

根據指揮中心統計，今年1月至12月7日，本土輕症、無症狀個案累計832萬1593例、占99.55%，中症累計2萬1813例、占0.26%，重症累計1萬6103例、占0.19%，其中死亡累計1萬3730人。（編輯：陳政偉）1111208

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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