確診後記性變差？腦霧會變失智？牛津專家教你改善長新冠【書摘】

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許多曾確診COVID-19的患者痊癒後仍深受眠腦霧、失眠等後遺症所苦。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社網站）長達3年的COVID-19疫情漸見緩和，許多染疫者仍為後遺症所苦。英國牛津長新冠門診醫療團隊根據第一線臨床經驗，撰寫全球第一本專業醫療自救手冊。常聽人掛在嘴邊的「腦霧」到底是怎麼回事？記性變差是腦霧嗎？無法集中注意力是腦霧嗎？會演變成失智嗎？要怎麼改善？

「從沒想過會同時頭痛、頭暈、失眠又焦慮；長新冠就像是一種詛咒，身體和大腦都不對勁；疲勞根本不足以形容我的感覺……」許多曾經確診COVID-19的患者，痊癒、檢測陰性後仍深受各種後遺症所苦，疲倦、嗅味覺喪失、失眠、呼吸困難、腦霧，一開始甚至連醫生都不相信這些患者的陳述，讓他們備感孤獨。

牛津第一家專門治療長冠症狀病患的專科診所（The Post-Covid Assesment Clinic, Oxford；或稱Oxford Long Covid Clinic）在2020年成立，依據兩年來的臨床經驗，集結各領域專家醫師共同撰寫《長新冠自救手冊》，針對疫後病患面臨的各種不適，提出可遵循的建議，幫助短期或長期面對長新冠症狀的病患應對自身與外界資訊的混亂。大塊文化邀請國內多位醫師審訂、譯介此書。為長新冠所苦，無法閱讀長篇文字的人可以只讀最切身的部分，一點一點慢慢調整。中央社取得授權與您分享部分篇章。

腦霧

腦霧是長新冠患者用來描述跟思考、記憶和注意力有關的症狀。許多患者形容他們常覺得頭昏腦頓或者心不在焉，記憶力有問題，說話時找不出的字眼，對於大聲的噪音或碰觸等感受又異常敏感。有些人無法集中注意力，連看書或看電視都很困難。在疫情期間很常見的頻繁且冗長的視訊會議，會讓他們大感吃不消。涉及大量複雜暗示、需要集中注意力的社交活動，一般人原本可以應付自如，現在卻會讓人疲憊不堪。

「腦霧一詞無法完整說明這種經驗。事實上，這代表著你根本無法正確思考。我從來沒想到，思考才是存在意義的核心！在狀況最糟的時候，我花了好幾分鐘卻連安全帶都繫不好。」

腦霧也跟長新冠以外的其他疾病，如肌纖維痛及肌痛性腦脊髓炎／慢性疲勞症候群（ME／CFS）有關聯。疲勞是這些疾病共通的症狀，而且會對我們的思考能力造成重大影響。許多人的腦霧和疲勞症狀是緊密相連的，因此也有些人把腦霧稱為「認知疲勞」。

你可能會擔心，腦霧是罹患失智症的徵兆之一。我們可以向你保證，沒有任何證據顯示感染COVID-19病毒會引發失智症。利用認知功能測驗所進行的研究發現，雖然COVID-19患者的測驗分數略低，尤其是跟維持注意力有關的部分，但這些分數會日益改善。我們的經驗也是如此，患者的腦霧症狀通常會跟其他症狀一起慢慢好轉。

「我的記憶力差到讓我相信自己得了阿茲海默症。我的祖母罹患阿茲海默症多年，所以我知道情況可以變得多糟糕。在染疫之後，我會想不起要說的字眼、老是弄丟鑰匙，忘記我剛剛說過的話。這真的讓我嚇到了。」

腦霧會讓人無比沮喪且深感不安。不論是在家裡或是在職場裡，它會影響做事的能力以及信心。它可以影響你和自己以及身邊其他人的關係。

應對策略

●許多長新冠患者表示，他們的腦霧症狀跟疲勞有密切關係。假如你的狀況也是這樣，調配生活步調與保存能量的部分可以幫助因應腦霧的問題。

●類似待辦事項清單，或者記錄日誌等補償策略可能會有幫助。雖然這並非解決症狀的辦法，卻能減少腦霧對日常生活造成的影響。

●觀察你的腦霧症狀是否有遵循某種模式或者具有可預見的波動。

●事先規畫白天的活動與工作，善用你通常覺得頭腦比較清楚的時間。

●試著避開刺激物。比方說，有些人發現喝酒或長時間不動會讓腦霧的情況惡化。

●假如症狀許可，輕度的運動可有助改善腦霧。

●改善睡眠也可能有幫助。

●壓力、情緒低落和焦慮會嚴重影響我們的思考和理解能力。解決這些問題可能有助改善你的腦霧。

●同樣重要的是，要記住人難免都會犯錯、忘記要說的話或者「找不著頭緒」。越是擔心腦霧，越可能讓症狀變得更嚴重。練習接受腦霧反而可能有幫助。

●我們的思考技巧如果不常使用，很快就會退步。假如你已經停止日常活動或工作好一段時間，就可能會發生這種狀況。隨著你慢慢重新恢復日常活動，你可能發現頭腦的敏銳程度也會跟著改善。（編輯：曹亞沿；書摘由大塊文化授權，經中央社節錄）1111207