長新冠潛藏憂鬱危機 科學家警告可能引發自殺念頭

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儘管欠缺臨床數據，紐約精神科醫師謝爾指出，「我確定長新冠與自殺念頭有關」。（圖取自Pixabay圖庫）

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（中央社芝加哥/倫敦8日綜合外電報導）儘管欠缺臨床數據，紐約精神科醫師謝爾指出，「我確定長新冠與自殺念頭有關」。由於患者陷入憂鬱和出現自殺念頭相關案例增加，科學家就此「看不見的危機」提出警告。

56歲的泰勒（Scott Taylor）2020年春季感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後，就不曾擺脫這病症，直到約18個月後他在美國達拉斯（Dallas）附近寓所自我了斷時仍未痊癒，人生最後一段路失去健康和記憶，而且沒有收入。

他留給友人遺書寫道，「沒人在乎，沒有人想要花時間聆聽」，一語道破數以百萬計「長新冠」（Long Covid）患者心聲。長新冠為感染COVID-19後，持續數月甚至數年的失能情況。

他繼續寫著：「洗衣服就讓我徹底筋疲力竭、疼痛、疲勞、整條脊椎痠痛。天旋地轉，頭昏眼花、噁心、嘔吐、腹瀉。我恍惚間彷彿開口說了話，卻不知所云。」

據世界衛生組織（WHO），長新冠的醫療狀況複雜，會出現疲憊、認知障礙、疼痛、發燒、心悸等超過200種症狀，其中有些症狀與其他疾病類似，因此可能難以診斷。

目前沒有長新冠患者自殺頻率方面的權威數據。但由於患者陷入憂鬱和出現自殺念頭的證據增加，包括美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）和英國資料蒐集機構的多名學者正著手針對當中的可能關聯性展開研究。

紐約西奈山衛生體系（Mount Sinai Health System）精神科醫師謝爾（Leo Sher）表示：「我確定長新冠與自殺念頭、企圖自殺、自殺計畫和自殺致死風險有關，只是目前還沒有流行病學數據。」他的研究領域為情緒障礙症與自殺行為。

研究人員正在探究的關鍵問題包括，患者自殺的可能性增加，是否因為病毒改變了大腦？又或者是喪失原有的正常行事能力將患者逼入絕境，類似久病厭世的情況。

謝爾指出，疼痛症通常是非常確鑿的自殺指標，大腦中的炎症也是如此，且已有數起研究發現後者與長新冠有關，「我們應該認真看待」。

路透社委託西雅圖健康數據公司Truveta調查發現，長新冠患者於首次確診COVID-19的90天內，第一次服用抗抑鬱藥物的比例，比起一般確診者高出將近一倍。

這是根據美國20個主要醫療系統的資料，分析2020年5月至2022年7月間，超過130萬名一般確診成年人，以及1萬9000名長新冠成年患者所作研究。

目前對於長新冠可能的長期影響了解甚少，政府和科學家現在才開始有系統地進行研究。

據美國華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）研究，雖然長新冠患者可能會逐漸康復，但有15%患者於12個月後仍有症狀。目前沒有有效治療或減輕症狀的方式，有些人甚至嚴重到無法上班。

長新冠很可能與心理疾病和自殺風險升高有關，後果嚴重。美國國會稽核處（Government Accountability Office）3月估計，光在美國就有高達2300萬人受到影響。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）勞工專家巴哈（Katie Bach）7月向國會表示，長新冠已經導致約450萬美國人無法工作，約占美國勞動力的2.4%。

根據IHME，在疫情開始的頭2年，全世界估有將近1.5億人出現長新冠症狀。（譯者：何宏儒/核稿：戴雅真）1110908

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