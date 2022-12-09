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12/9本土增1萬4295例 增32死、114例中重症

2022/12/9 14:07（12/9 15:28 更新）
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國內9日新增1萬4295例COVID-19本土病例。圖為南港軟體園區民眾有人撐傘、有人圍巾出門。（中央社檔案照片）
國內9日新增1萬4295例COVID-19本土病例。圖為南港軟體園區民眾有人撐傘、有人圍巾出門。（中央社檔案照片）
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（中央社記者沈佩瑤台北9日電）中央流行疫情指揮中心今天公布新增1.4萬本土病例，較上週同期增幅約2%。指揮中心發言人莊人祥表示，過去6天個案數仍比前一週同期降幅約3.4%，預估最近就是微幅增減狀態。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情未歇，中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增1萬4295例本土病例，與上週同期相比增幅約2%，確診個案中新增32名死亡病例；境外移入新增64例。

指揮中心發言人莊人祥接受媒體聯訪表示，本來就預期這週會是最低點，而最近6天個案數比上一週同期下降約3.4%，幅度不大，近期疫情可能還持續高高低低一段時間。

莊人祥進一步指出，目前仍以BA.5變異株為主流，若其他變異株的比例增加，就有微幅上升的可能。

根據指揮中心統計，今年1月至12月8日，本土輕症、無症狀個案累計833萬6695例、占99.55%，中症累計2萬1894例、占0.26%，重症累計1萬6136例、占0.19%，其中死亡累計1萬3762人。

今天新增32例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中30人有癌症等重大疾病或慢性病史，21人未打滿3劑疫苗、18人沒有接種任何疫苗，24人年齡超過80歲。

疫苗是預防重症、死亡重要方法之一，據統計，莫德納次世代疫苗昨天總共接種2萬2249人次，其中BA.1接種97劑、BA.5接種2萬2152劑。

昨天COVID-19疫苗接種2萬7680人次，截至目前為止累計接種6446萬709人次；人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.6%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率74.4%，第2次追加劑接種率18.1%（65歲以上接種率43.5%）。（編輯：陳政偉）1111209

（指揮中心提供）
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（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#本土病例
#COVID-19
#境外移入
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