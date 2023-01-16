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過年確診COVID-19怎麼辦？防疫專區查視訊看診、領藥資訊

2023/1/16 15:33（1/16 16:48 更新）
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圖為民眾在台北南門市場採買年貨並選購春聯。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北16日電）農曆春節連假期間，需視訊診療、送藥到府的確診民眾，指揮中心今天公布開放專區，可查詢COVID-19口服抗病毒藥物合約機構提供實體門診、視訊診療及藥物調劑服務情形。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞下午在記者會表示，為確保COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診民眾於農曆春節連假期間可獲得適當醫療照護，及時取得口服抗病毒藥物，指揮中心公布口服抗病毒藥物合約機構於1月20日至29日農曆春節連假期間提供服務情形。

羅一鈞說，各地方政府提供服務情形連結網址，已公布於衛生福利部疾病管制署全球資訊網「COVID-19春節防疫專區」，方便民眾上網查閱。有COVID-19及類流感相關症狀、快篩陽性結果評估或確診等民眾，可連結就醫縣市網址，選擇合適的醫療院所進行視訊診療或前往就醫。

健保特約醫事機構查詢點這裡

（圖取自健保署網頁info.nhi.gov.tw）
（圖取自健保署網頁info.nhi.gov.tw）

羅一鈞提醒，民眾也可透過健保署網站及「全民健保行動快易通健康存摺」APP查詢春節院所開診情形；有需求的民眾於看診或領藥前，務必先行至醫療院所或藥局官方網站或致電詢問及確認服務時段或是否儲放藥物等相關事宜。

（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）
（圖取自疾管署網頁cdc.gov.tw）

為確保民眾於春節期間就醫無障礙，指揮中心鼓勵醫事服務機構於春節期間持續提供有就醫需求的COVID-19確診個案相關醫療照護服務，於春節期間提供醫事服務機構COVID-19相關門急診診察費、藥事服務費、居家送藥費用加成給付。

指揮中心指揮官王必勝說，若在過年期間快篩陽性，春節專區會收集各縣市春節有開診合約院所資料，將持續更新上傳，呼籲大型醫院可以視訊診療協助確診通報，預計明天將調查各大責任醫院春節設立視訊門診狀況，相關資訊也會放上專區，方便確診民眾就近看診領藥。（編輯：管中維）1120116

#過年
#春節
#COVID-19
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