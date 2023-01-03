COVID-19最新視訊看診處這裡查 適用對象、領藥方式一次看

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COVID-19本土單日個案近日再度突破2萬例，遠距視訊看診需求增高。（圖取自Pexels圖庫）

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（中央社網站3日電）COVID-19本土單日個案近日再度突破2萬例。遠距視訊看診需求增高，各縣市現在有哪些醫院或診所提供視訊看診？中央社根據衛福部資料建立快速搜尋器，讓你快速查詢可用遠距醫療資源、適用對象與領藥方式。

我快篩陽性，該怎麼看診？

實地看診

可至設有「防疫急門診」的醫院、或是有提供確診者實地看診服務的診所、衛生所，民眾前往診所前可以先致電確認。

快篩陽性民眾外出時務必佩戴口罩並遵守自主健康管理規範，可自行開車、騎車、步行或家人親友接送前往看診。

視訊看診

民眾可透過視訊看診，由醫師確認快篩結果進行評估、看診。

我要在哪裡視訊看診？

衛生局指定視訊醫療機構

健保系統提供視訊問診資源，民眾可利用「健保行動快易通」App（下載點：iOS、Android）或以下搜尋器查詢指定視訊診療機構，打電話或到院所的網頁預約掛號，並依院所指示，以手機或平板視訊看診。

各縣市「居家照護醫療團隊」

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診者居家照護團隊，是各地方政府依照居家照護計畫成立，例如台北市以市立聯合醫院體系為主力，新北市政府在每個行政區都設有居家照護責任醫院，另有多家診所可照顧居家照護患者。其他縣市也有醫院、基層診所投入，民眾可上縣市政府相關單位網頁或致電衛生局，查詢自己的居家照護醫療團隊及聯絡方式。

健康益友App

「健康益友」App由急診專科醫師、專科護理師24小時提供緊急醫療諮詢服務，領藥程序也可在App裡操作（下載點：iOS、Android）。

不過，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，「健康益友」App量能有限，建議民眾多利用「健保行動快易通」或居家照護醫療團隊尋求資源。

（衛服部提供）

（衛服部提供）

（衛服部提供）

（衛服部提供）

視訊看診適用對象？

我確診了，居家照護時需要看診或領藥

確診者居家照護如有緊急醫療諮詢需求，可預約視訊看診。看診後如需領藥，可持電子處方箋由親友代領或由藥師送藥到府。

如果醫師在視訊看診時評估病患有送醫需求，將調度救護車、防疫計程車，或可由親友接送前往醫院。

我快篩陽性，想確認是否確診

根據現行防疫政策，民眾使用家用抗原快篩檢測結果若為陽性，不分年齡及族群，經醫事人員確認後即為確定病例。健保署客服人員答覆中央社詢問時表示，只要是衛生局指定的視訊醫療機構，醫師都可協助認定快篩陽對象確診。

若民眾與醫師對評估陽性結果達成共識，將由健保卡上傳陽性結果並自動通報至系統，2022年11月14日起，確診隔離改為「5+n」天，確診者需完成5天居家照護隔離，隔離期滿快篩結果陰性者，可以提前解除自主健康管理。

使用手機就能視訊看診嗎？

民眾向視訊診療院所預約視訊看診時，記得與院所約定視訊App，例如LINE、Skype、FaceTime等，並預先下載、熟悉系統運作，以節省看診時間。

基層醫療協會理事長、執業診所醫師林應然提醒，長者可能不懂如何使用視訊診療系統，若有相關視訊需求，建議請年輕人幫忙。

視訊看診只要看健保卡嗎？

依照個別院所規範，視訊時應出示健保卡或健保卡與身分證雙證件，以便核對身分。如暫無健保卡，應先自費就醫，並於就醫日起10日內補卡。

民眾若需要醫師確認快篩陽性結果，視訊時還需出示「快篩檢體」，並寫上檢測者姓名及檢測日期。

視訊看診後怎麼領藥？

親友代領

視訊診療完成後，可由親友攜帶病患的健保卡至看診院所特定窗口（如得來速窗口）過卡、繳費、領藥。

送藥到府

可與院所協調同意後，由藥師送藥到府，也可以透過「健康益友App」中「藥師調劑諮詢送藥到府地圖查詢」查詢鄰近藥局。

公費清冠一號如何取得？

需透過中醫視訊診療，可從前述管道或中醫師公會全聯會官網查詢適用的中醫院所，也可透過「健康益友」App線上掛號，如果是由設有中醫部的醫院看診，可以詢問「是否可會診中醫師並使用清冠一號」。

視訊看診要多少錢？

視訊看診費用比照一般門診診察費，有健保給付，若有其餘項目依支付標準規定辦理。（編輯：侯少婷）1120103