更多編輯台推薦新聞：
專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫
文化

專訪／韓國作家鄭世朗從科幻跨足寫實：為社會防腐 我不得不寫

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣
國際

2022年天天跑馬拉松 英國53歲好漢募款3800萬達陣

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜
國際

美國紐約州批准人體堆肥 遺體變肥料滋養花卉蔬菜

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展8/300
首頁 / 生活

本土BQ.1個案竄升 羅一鈞：可能變成下一波主流

2023/1/3 14:48（1/3 15:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
指揮中心3日公布每週定序結果，上週新興變異株BQ.1本土病例竄起，增幅最大。（指揮中心提供）
指揮中心3日公布每週定序結果，上週新興變異株BQ.1本土病例竄起，增幅最大。（指揮中心提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北3日電）指揮中心今天例行公布每週定序結果，上週BA.5本土個案占比下降，新興變異株BQ.1本土病例竄起，增幅最大。醫療應變組副組長羅一鈞預估，BQ.1可能變成下一波主流。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心下午在疫情記者會公布，新增105例Omicron亞型變異株確定病例，分別為42例本土個案及63例境外移入。

羅一鈞表示，以上週本土個案定序結果分析，BA.5株占比從82%下降為62%，意謂社區有將近4成個案是新興變異株，其中以BQ.1株增加幅度最大，從3%增至14%；另外，BA.2.75株則是從12%增加至19%，BF.7株也自3%到5%。

羅一鈞說，以日本及歐美疫情經驗，BQ.1可能變成下一波主流。BQ.1是Omicron的BA.5子代變異株，全球占比已至少42.5%以上，為主流病毒，多數個案分布在歐美、日本，傳染性較高，但疾病嚴重度和致死率與其他Omicron相同，沒有更高。

羅一鈞表示，BQ.1變異株的新突變具有免疫逃脫優勢，可能有較高的重複感染機率，接種BA.5次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7及XBB等新興變異株，可降低因感染COVID-19造成重症、住院或死亡風險，呼籲民眾儘速接種。

至於境外移入個案，羅一鈞說明，上週定序結果仍以BA.5株為主流、占比有59%，BF.7次之、占比是19%，再者是BA.2.75占比為14%，其他新興變異株，如XBB等，在境外移入占比都是個位數。中國境外移入定序仍是BA.5及BF.7。（編輯：管中維）1120103

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#羅一鈞
#疫情指揮中心
#BQ.1
延伸閱讀
入境0+7規定放寬 自主防疫期間快篩陰可赴醫院中國來台旅客採檢 學者估陽性率最高值35%國內近一週重複感染比率升 尾牙非用餐時建議戴口罩退燒藥缺貨藥局公告限購 藥妝店籲民眾勿搶購囤貨
羅一鈞
連假效應本土病例增0.9% 境外移入創168天新高春節返台潮 指揮中心將討論邊境防疫是否加強
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
連假效應本土病例增0.9% 境外移入創168天新高