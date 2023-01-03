本土BQ.1個案竄升 羅一鈞：可能變成下一波主流

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指揮中心3日公布每週定序結果，上週新興變異株BQ.1本土病例竄起，增幅最大。（指揮中心提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北3日電）指揮中心今天例行公布每週定序結果，上週BA.5本土個案占比下降，新興變異株BQ.1本土病例竄起，增幅最大。醫療應變組副組長羅一鈞預估，BQ.1可能變成下一波主流。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心下午在疫情記者會公布，新增105例Omicron亞型變異株確定病例，分別為42例本土個案及63例境外移入。

羅一鈞表示，以上週本土個案定序結果分析，BA.5株占比從82%下降為62%，意謂社區有將近4成個案是新興變異株，其中以BQ.1株增加幅度最大，從3%增至14%；另外，BA.2.75株則是從12%增加至19%，BF.7株也自3%到5%。

羅一鈞說，以日本及歐美疫情經驗，BQ.1可能變成下一波主流。BQ.1是Omicron的BA.5子代變異株，全球占比已至少42.5%以上，為主流病毒，多數個案分布在歐美、日本，傳染性較高，但疾病嚴重度和致死率與其他Omicron相同，沒有更高。

羅一鈞表示，BQ.1變異株的新突變具有免疫逃脫優勢，可能有較高的重複感染機率，接種BA.5次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7及XBB等新興變異株，可降低因感染COVID-19造成重症、住院或死亡風險，呼籲民眾儘速接種。

至於境外移入個案，羅一鈞說明，上週定序結果仍以BA.5株為主流、占比有59%，BF.7次之、占比是19%，再者是BA.2.75占比為14%，其他新興變異株，如XBB等，在境外移入占比都是個位數。中國境外移入定序仍是BA.5及BF.7。（編輯：管中維）1120103