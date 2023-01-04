1/4本土確診3.3萬例、增17死 境外移入541例創新高

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）COVID-19本土病例今天增3.3萬例，為去年11月1日、64天以來的新高，較上週同期增19.3%；啟動中國入境者機場採檢，境外移入個案數創史上最高，更出現1名死亡病例是40多歲女性自中國返台旅客。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，據中央流行疫情指揮中心今天下午公布，國內新增3萬3330例本土病例，今天新增病例數較上週三多5388例，升幅約為19.3%；另外，境外移入增541例，是2020年疫情以來境外移入公布數最高。

確診個案新增中重症33例（中症18例、重症15例），其中17人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中16人有癌症等重大疾病或慢性病史，9人未打滿3劑疫苗、8人沒有接種任何疫苗，7人年齡超過80歲。

今天新增死亡個案中，有1名境外移入個案，是本國籍40多歲女性，有癌症及甲狀腺疾病病史，曾接種3劑COVID-19疫苗，但未接種次世代疫苗，去年8月11日曾確診，12月中下旬有中國旅遊史。

個案去年12月29日返台，當天因咳嗽、流鼻水、家用快篩陽性，至急診就醫並確診，為重複感染，開立口服抗病毒藥物後採居家照護，12月31日家屬發現個案在家昏迷無生命徵象，經行政相驗開立死亡證明，死因COVID-19感染、癌症併甲狀腺功能低下。

根據指揮中心統計，去年1月至今年1月3日，本土輕症、無症狀個案累計881萬8726例、占99.55%，中症累計2萬3246例、占0.26%，重症累計1萬6991例、占0.19%，其中死亡累計1萬4481人。（編輯：陳政偉）1120104

（指揮中心提供）

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