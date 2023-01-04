中國入境旅客陽性率降至19.9% 莊人祥分析2原因

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1日起自中國（不含港澳）來台旅客抵達桃園國際機場後，已完成入境檢疫系統健康申報者，可直接進行唾液檢體PCR檢測。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 112年1月1日

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）中國疫情升溫，自1月1日起，加強當地來台旅客機場採檢，陽性率卻不升反降，從首日27.8%降至2日的19.9%，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，可能與近日加強檢驗等原因有關。

自今年1月1日零時至1月31日（航班表定抵台時間），除維持現行不開放中國觀光客來台政策，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航航線，及金馬地區民眾春節交通專案的來台旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。

據中央流行疫情指揮中心統計，1月2日自中國入境來台旅客採檢情形，入境總人數為1001人，分別為桃園國際機場795人、松山機場206人；採檢陽性人數共計199人，桃園機場170人較多、松山機場則有29人，總體陽性率為19.9%。

中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，當地入境台灣的旅客陽性率不升反降，莊人祥接受媒體聯訪時分析，暫未發現準確的變動原因，雖然整體入境人數增加，但研判加強檢驗可能還是有對部分對象形成一股阻力，讓一些帶有感染風險的旅客不願現在來台。

再者是和航點有關，莊人祥說明，來自不同城市旅客、當地盛行率不一樣，所以數據可能出現變化，近期多是從上海、廈門及成都機場抵台，暫無北京機場入境者，仍要觀察未來北京航班入境陽性率，但研判台灣採檢到中國旅客的陽性率介於27.8%至19.9%可能性大。

今天境外移入個案創3年疫情以來最高紀錄，莊人祥說，雖然與中國境外移入個案增加有關，但還有另一個原因是耶誕假期至元旦跨年期間，自其他國家入境人數也比平時多；預估台商農曆春節返台人潮大約會從9日起開始出現，屆時中國入境者會比較多，其他國家入境則會維持。（編輯：陳政偉）1120104