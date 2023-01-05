本土BQ.1病例增 李秉穎：人體免疫增強估死亡率不會升

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳婕翎台北5日電）新興變異株BQ.1本土病例竄起，可能成主流。衛生福利部預防接種諮詢委員會召集人李秉穎今天表示，雖然病毒未弱化，所幸人體免疫增強，死亡率不會上升，可平常心以對。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，昨天本土個案時隔約2個月單日新增再度破3萬例，境外移入個案數更創史上最高。根據中央流行疫情指揮中心例行公布每週定序結果，上週BA.5本土個案占比降至62%，社區有將近4成個案是新興變異株，其中以BQ.1株增加幅度最大。

李秉穎今天上午接受媒體人周玉蔻廣播「新聞放鞭炮」專訪時表示，Omicron時代以後，未來每3至6個月就會有新的強勢變異株取代原主流株。值得慶幸的是，新變異株輕症確診率及重症死亡率曲線已分道揚鑣，前者會出現攀升，但後者不變。

李秉穎進一步解釋，過去從最早在英國發現的Alpha變異株，到最早在印度發現的Delta變異株，全球確診死亡皆持續上升，但Omicron株打破這樣的現象，不能直接認定為病毒弱化，應歸功於全世界多數人已接種疫苗或曾自然感染，人體T細胞免疫變強，可持續數年的作用。

李秉穎以較晚解封的中國為例指出，因當地群體免疫尚未建立，重症、死亡威脅較大，疫情走向明顯和群體免疫有防範重症死亡效果的其他國家不同，可以形容正在經歷陣痛期，預估要到2月才會逐漸趨緩，屆時世界衛生組織（WHO）就可考慮COVID-19是否降級。

BQ.1是Omicron的BA.5子代變異株，全球占比已至少42.5%以上，為主流病毒，傳染性較高，BQ.1變異株的新突變具有免疫逃脫優勢，可能有較高的重複感染機率，但疾病嚴重度和致死率與其他Omicron相同，沒有更高。（編輯：管中維）1120105