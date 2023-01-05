1/5本土3萬1078例 增45死、168例中重症[影]

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北5日電）中央流行疫情指揮中心說明，今天新增3萬1078例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診個案增中重症168例，其中45人死亡；另外，境外移入增436例。

國內COVID-19第3波疫情開始，連2天新增本土個案逾3萬例，但升幅有趨緩跡象。指揮中心發言人莊人祥今天說，預估這一週疫情仍呈上升走向，但不如前週快速，持續觀察。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心下午公布，新增3萬1078例本土病例，較上週四（111年12月29日）升幅約為11.8%；另外，境外移入增436例。

新增45例本土病例死亡個案，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中42人有癌症等重大疾病或慢性病史，28人未打滿3劑疫苗、20人沒有接種任何疫苗，29人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，新增2名較年輕死亡病例均為女性。其中，一名20多歲女性在去年5月接種1劑疫苗，本身有甲狀腺、糖尿病等多重慢性疾病，11月曾因急性心衰竭及腎衰竭住院至月底出院，12月27日被發現在家中昏迷，無生命徵象、死亡，行政相驗，採檢PCR陽性確診。

另一名30多歲女性，具癲癇等慢性病史，已接種3劑，10月16日喉嚨痛，快篩陽性確診，10月17日呼吸困難至急診，有呼吸窘迫，緊急插管使用瑞德西韋等藥物治療，後續出現心肌病變、缺氧性腦病病變等併發症，住院至12月20日因病況惡化過世，死因為COVID-19合併呼吸衰竭及心肌病變。

今天沒有新增例兒少重症個案，截至目前，國內兒童重症共290例，包括腦炎36例、肺炎30例、心肌炎2例、敗血症5例、哮吼11例、家中死亡9例、192例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、共病5例；其中40例死亡。

根據指揮中心統計，去年1月1日至今年1月4日，本土輕症、無症狀個案累計885萬1873例、占99.55%，中症累計2萬3364例、占0.26%，重症累計1萬7041例、占0.19%，其中死亡累計1萬4526人。（編輯：管中維）1120105

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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