境外移入個案連日暴增 半數來自中國

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北5日電）COVID-19境外移入個案數明顯增加，昨天單日新增500多例為史上最高，今天也有436例，指揮中心指揮官王必勝表示，境外移入個案半數來自中國，另一半從其他各國入境。

中國去年12月取消嚴格封控後，疫情外溢，今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會上，媒體詢問是否考慮重啟入境旅客電子圍籬，王必勝回答，暫時不打算。

王必勝說，預計明天公布自中國入境台灣旅客機場篩檢的第一週數據分析，先前機邊採檢旅客的陽性率平均5％，最高曾10％以上，近期大概19％至20％，反映中國疫情仍在高峰，韓國的機場採檢，同樣接近20％。

指揮中心日前宣布，今年1月1日至31日，搭乘自中國北京、上海、成都及廈門等4個直航來台班機，及金馬地區民眾春節小三通專案的旅客，入境時須於機場或港口配合採集唾液檢體進行PCR檢測，配合7天自主防疫及自我篩檢。至於不開放中國觀光客來台政策維持不變。

據指揮中心統計，1月3日自中國入境旅客總計1141人，分別為桃園國際機場1001人、松山機場140人；採檢陽性人數共計204人，桃園機場186人較多、松山機場則有18人，總體陽性率為17.9％。

對於歐盟建議會員國加強中客入境管制，要求旅客提供起飛前2天內PCR陰性證明，王必勝說，中國4個航點直飛台灣的旅客有落地唾液篩檢，中轉港澳的旅客比較難處理，所以才會採用檢附登機前48小時PCR證明，暫時維持現有措施，再觀察中國疫情調整。

另外，中國出現腹瀉藥搶購潮，傳出XBB.1.5病毒株導致嚴重腹瀉症狀等消息，王必勝說，中國現在並非流行XBB.1.5，最近當地主流病毒株仍是BA.5及BF.7，腹瀉本來就是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）症狀之一。

農曆春節將近，王必勝提醒，民眾可預先備妥適量防疫物資，包含口罩、家用快篩等，未來2週可拿健保卡赴藥局購買實名制防疫物資，避免過年期間多數藥局休息；另外，鼓勵民眾在春節前完成次世代疫苗接種，出遊、返鄉、出國等可增加保護力，讓大家過好年。

預估春節前後會有較明顯的疫情波動，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，確診視訊看診及藥局送藥不間斷，將由各縣市衛生局調查春節期間營業診所及藥局，接近春節時將在各縣市防疫專區公布名單，春節期間診察費、居家送藥費都加成給付，鼓勵基層提供服務。（編輯：陳清芳）1120105