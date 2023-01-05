中國國際線陸續復航 春秋航空15日復飛桃園上海

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（中央社記者邱國強北京5日電）中國8日將取消入境防疫集中隔離，使出境旅遊人數大增。中國航空業者近日為此接連宣布，1月間將恢復多條先前因疫情停駛的航線。其中春秋航空15日起將恢復桃園─上海航線。

澎湃新聞報導，春秋航空計劃從1月起恢復上海至香港、桃園、普吉島及廣州至清邁航線，未來並計劃恢復上海至新加坡航線，同時為上海至曼谷、廣州至金邊航線增班。

綜合春秋航空官網及報導，上海至桃園航線預定15日起復航，目前開放售票的是15至17日、19至20日、23日及2月6日、20日等日期；至於上海至普吉島航線則自18日起復航，且每日飛行；廣州至清邁航線18日起復航，每週3班。

根據報導，海南航空3日宣布，10日起新開闢哈爾濱至俄羅斯伯力航線；而2022年12月底，海南航空相關主管則表示，公司計劃優先恢復2019年飛行的國際航線，包括歐美、日、韓及東南亞航線。

吉祥航空稍早宣布，18日起恢復上海至清邁航線，每日飛行。同時全面推動其餘國際航線的復航，重點將聚焦日韓、東南亞航線。

另據中國多家航空業者透過微博及微信公眾號訊息，南航2日起新闢深圳─阿姆斯特丹航線；6日起新闢西安─阿拉木圖航線；9日起新闢廣州─奈洛比航線；10日起新闢廣州─伊斯坦堡航線；16日起新闢長沙─香港航線。

此外，四川航空2月計劃復航成都─伊斯坦堡航線；廈門航空1月將飛行多趟國際航班，其中新闢廈門─雅加達、杭州─新加坡、天津─曼谷、重慶─吉隆坡等航線。

根據報導，中美航線也有望增班。據美國交通部公告訊息，中國國航4日提出申請，1月至3月25日間恢復或增班北京至洛杉磯、紐約、舊金山、華盛頓等地航線。

此外，卡達航空、泰航、紐西蘭航空、韓航也將自1月起復航或增班中國航線。其中，韓航將恢復深圳、廈門飛首爾航線，上海、廣州、瀋陽、大連飛首爾航線每週將增加1班，使其中韓航線將增至每週15班。

報導指出，從航空公司的復航計劃來看，都瞄準了春節假期，尤其是東南亞和日韓航班，都集中在春節前復航或增班。

中國疫情3年來，對外空中航線處於大幅萎縮狀態。統計顯示，2022年全年，國際（含港澳）航線僅飛行4.2萬班，較2021年下滑37%，更較2019年大減96%。（編輯：陳沛冰）1120105