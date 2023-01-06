1/6本土添2萬7281例 增62死、395境外移入

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（中央社記者沈佩瑤台北6日電）COVID-19疫情持續，今天新增2萬7281例本土病例。較年輕死亡個案為2名40多歲女性，其中一人無慢性病史，已接種3劑疫苗，確診9天後在家中昏迷緊急送醫，急救無效死亡。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心公布，新增2萬7281例本土病例，與上週五（去年12月30日）相比，增幅約0.2%，確診個案新增中重症180例（中症127例、重症53例）；另外，境外移入新增395例。

根據指揮中心統計，去年1月1日至今年1月5日，本土輕症、無症狀個案累計888萬2815例、占99.55%，中症累計2萬3477例、占0.26%，重症累計1萬7108例、占0.19%，其中死亡累計1萬4588人。

今天新增62例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中56人有癌症等重大疾病或慢性病史，41人未打滿3劑疫苗、29人沒有接種任何疫苗，42人年齡超過80歲。

2例較年輕死亡個案均為40多歲女性。其中一名40多歲女性，本身無慢性病史，曾接種3劑疫苗，12月21日家用快篩陽性確診，12月30日在家昏迷緊急送醫，到院已無呼吸心跳，經急救無效過世，死因為COVID-19併呼吸衰竭。

另外一名40多歲女性有貧血病史，曾接種1劑疫苗，12月30日因發燒、呼吸喘、噁心、嘔吐等症狀就醫，快篩及PCR均陽性，檢查有兩側肺炎、缺氧、休克等情形，12月31日收治加護病房，治療後仍病況惡化，1月2日過世，死因為COVID-19併敗血性休克。

接種疫苗是預防死亡、重症關鍵。據統計，莫德納次世代疫苗昨天共接種4萬5219劑。

昨天COVID-19疫苗接種5萬2540人次，截至目前為止累計接種6552萬6275人次；涵蓋率第1劑94%、第2劑88.9%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率75.8%，第2次追加劑接種率20.2%（65歲以上接種率44.4%）。（編輯：管中維）1120106

（指揮中心提供）

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