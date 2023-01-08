1/8本土2萬3080例 增36死、180例中重症

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（中央社記者陳婕翎台北8日電）COVID-19單日本土病例數連續2天出現降幅，但整週疫情仍微幅上升4.4%；今天新增一名較年輕死亡個案，是30多歲機構住民，接種5劑疫苗，在發病一週內症狀明顯惡化，不幸病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心今天下午公布最新統計數據，國內新增2萬3080例本土個案，新增個案比上週日少2190例，減少約8.7%；另外，境外移入增331例。

中央流行疫情指揮中心統計，本土病例以研判週計算，1月1日至1月7日當週新增18萬145例，比更前一週、也就是12月25日至12月31日的17萬2492例，上升4.4%，這是單週疫情連續4度呈現上升趨勢。

確診個案新增中重症180例（中症139例、重症41例），其中36人死亡，死亡個案年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中36人有癌症等重大疾病或慢性病史，25人未打滿3劑疫苗、20人沒有接種任何疫苗，18人年齡超過80歲。

今天新增一例特殊死亡個案，為30多歲男性，是機構住民，有慢性神經系統疾病、長期臥床，曾接種5劑疫苗，去年12月30日開始有呼吸喘、快篩陽性，1月3日至急診，檢查有雙側肺炎，當天住院治療，1月4日因病況惡化過世，死因為COVID-19併呼吸衰竭。

根據指揮中心統計，去年1月至今年1月7日本土輕症、無症狀個案累計893萬3861例、占99.55%，中症累計2萬3720例、占0.26%，重症累計1萬7231例、占0.19%，其中死亡累計1萬4685人。（編輯：張芷瑄）1120108

（指揮中心提供）

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