1/9本土疫情趨緩增1萬6902例、40死 境外移入仍在高點[影]

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北9日電）指揮中心今天分析，COVID-19本土疫情有趨緩跡象，但仍維持微幅上升，預估走向可能維持；國際疫情再起，單日境外移入新增病例逾400例，個案數仍在高點。



國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩下午公布最新統計數據，新增1萬6902例本土個案，較上週一（2日）增加約2.3%；另外，境外移入增416例。



確診個案新增中重症114例（中症77例、重症37例），其中40人死亡，死亡個案年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中39人有癌症等重大疾病或慢性病史，24人未打滿3劑疫苗、18人沒有接種任何疫苗，22人年齡超過80歲。



指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，新增2例較年輕死亡個案，都是40多歲病例，其中一名為有慢性腎病及腎臟移植病史男性，接種過3劑疫苗，去年11月8日確診，診斷為輕症，給予口服藥物莫納皮拉韋，18日開始咳嗽、呼吸喘，21日至急診就醫。



個案檢查有雙側肺炎、呼吸窘迫，收住加護病房，因PCR檢驗陽性，Ct值17，仍依照COVID-19重症病例照護，給予瑞德西韋及免疫調節劑等藥物治療，後續因多重併發症惡化，不幸於12月31日過世，死因為COVID-19合併呼吸衰竭。



另外一名為女性，有心臟病及風濕免疫疾病史，曾接種3劑疫苗。羅一鈞說，個案去年9月曾因為心臟衰竭住院，一週後出院，今年1月4日因呼吸困難就醫，PCR檢驗陽性確診，當晚病況惡化，於醫院過世，死因為COVID-19合併心肺衰竭。



新增3例兒童重症，為細支氣管炎、肺炎及孩童多發性系統發炎症候群」（MIS-C）。



羅一鈞說，年紀較小個案是一名7個月大女嬰，有慢性肺病，未接種疫苗，去年12月26日發燒、呼吸困難等症狀，快篩陽性，送醫診斷細支氣管炎，住加護病房插管使用呼吸器，給予瑞德西韋、類固醇等藥物。



一名6歲男童有慢性神經系統疾病，長期臥床，曾接種1劑疫苗，今年1月4日出現發燒、流鼻水、咳嗽等症狀，因氧氣濃度下降至急診，檢查有肺炎、呼吸窘迫，快篩陽性確診，收住加護病房，使用瑞德西韋，目前仍在加護病房，病況穩定。



根據指揮中心統計，去年1月1日至今年1月8日本土輕症、無症狀個案累計895萬6851例、占99.55%，中症累計2萬3788例、占0.26%，重症累計1萬7277例、占0.19%，其中死亡累計1萬4725人。（編輯：管中維）1120109

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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