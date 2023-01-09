長者幼兒免費快篩1/10起提供 弱勢及身心障礙者2/15前可領

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65歲以上長者、0至6歲學齡前幼兒1月10日至2月28日可免費領取5劑家用抗原快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北9日電）指揮中心今天宣布，1月10日至2月28日免費提供65歲以上長者、0至6歲學齡前幼兒5劑家用抗原快篩試劑；全國弱勢民眾及身心障礙者公費快篩則自即日起至2月15日前發放。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會表示，因中國邊境開放，提升台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）境外移入病例風險，全球監測資料顯示新型變異株逐漸成為主流，冬季有多種呼吸道病毒同時流行，民眾在農曆春節假期家用抗原快篩試劑需求可能增加。

莊人祥說，自1月10日起至2月28日，實施第7輪0至6歲學齡前幼兒與第5輪65歲以上長者免費領取1份（5劑）快篩試劑。此外，自即日起至2月15日前，提供全國弱勢民眾，包含低收入戶、中低收入戶與遊民，及領有身心障礙手冊/證明者公費家用抗原快篩試劑，每人4劑。

為提供幼兒家庭及長者更足量的家用抗原快篩試劑，1月10日起至2月28日期間，民眾可持「2016年9月2日（含）以後出生」學齡前孩童健保卡，及「1958年（含）以前出生」長者健保卡，至各快篩實名制販售據點免費領取1份5劑家用快篩試劑。免費領取份數，不會計算入家用抗原快篩試劑實名制的購買資格。

指揮中心指揮官王必勝說明，去年12月1日實施的第6輪0至6歲學齡前幼兒與第4輪65歲以上長者免費領取家用抗原快篩試劑，領用時間到今天截止，明天起，符合第6輪及第4輪資格尚未領取的民眾無法補領。

為保護弱勢族群及身心障礙民眾健康，加強有症狀者的篩檢，以利及早就醫，自即日起至2月15日前，提供全國弱勢民眾，如低收入戶、中低收入戶與遊民，及領有身心障礙手冊/證明者公費家用抗原快篩試劑，發放作業由地方政府規劃並製作發放清冊管理，預估180萬人受惠。

指揮中心提醒，家用快篩試劑僅可用於2歲以上幼童，幫2歲以下幼童領取的快篩試劑，可供幼童家長使用，請勿使用於2歲以下幼童。（編輯：管中維）1120109

（指揮中心提供）