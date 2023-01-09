第3波本土疫情來襲 專家預估不會重演醫療超載

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北9日電）台灣防疫與病毒共存，許多觀念被反轉，現在邁入第3波疫情，專家預估增幅不大，未來病毒大突變機率低、以輕症為主，被感染不再是壞事，口罩禮貌則是成全民運動。

台灣從2020年1月開始圍堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病），曾經252天本土零確診，2021年5月發生第1波疫情，全國三級警戒逾2個月；去年（2022年）從清零轉為與病毒共存，第2波疫情在5月份高峰時日增8萬、9萬例，花了半年降溫到2萬例以下，直到中國放棄清零邊境解封影響所及，今年春節前台灣邁入第3波疫情。

抗SARS（嚴重急性呼吸道症候群）專家、前疾病管制局長蘇益仁告訴中央社記者，2020年各國醫療量能陸續崩潰、超載的惡夢應該不會再重演。

蘇益仁分析，中國「佛系防疫」之下，當地2至3個月自然感染人數可能達6至8成人口，全球難免再歷經一小波疫情，所幸Omicron病毒株的毒性不大，再發生病毒大突變機率小，染疫者以輕症為主，不需住院。

蘇益仁說，自然感染率及疫苗覆蓋率一直以來都左右疫情走向，台灣只要第3劑疫苗覆蓋率達到8成，第3波疫情幅度不會太大，類似情況甚至會延續到未來至第4、5波等疫情。

中央流行疫情指揮中心推估第3波疫情最高峰每天會有4萬個新病例，蘇益仁認為，這波疫情過後，COVID-19感染者會維持單日新增5000至1萬例，數個月將出現一次全新變種病毒株，屆時人數會升至2萬至3萬例，但只需1至2個月數量會下降。

「COVID-19可能不同於流感，不會有季節性，將全年零星感染。」蘇益仁認為。

蘇益仁說，隨著病毒每次小變異，人在感染後會逐漸輕症化，所以被感染就不是壞事，等於打了疫苗，當全體國人感染率達9成，COVID-19將只是很普通的冠狀病毒感染症。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說，接種足夠疫苗可以建立保護力，在快篩劑部分，目前仍提供購買實名制、長者及幼兒可免費領取等措施，未來防疫政策還會逐步放鬆，身體有狀況的人要特別注意個人防護。

「這場戰爭，沒有人能置身事外。」台大醫院院長吳明賢直言，COVID-19的冠狀病毒短期內不會消失，疫情讓民眾深刻體悟健康的維護，不能只靠醫療體系。

吳明賢強調，民眾可以做的事，包括透過打疫苗或健康生活來提升免疫力，確實做好洗手等衛生習慣，更重要是提倡新「口罩」禮貌，都是負責任表現。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙就「幸福解封、防疫文明」的觀點，提倡疫後新常態，防疫雙管齊下。

他說，前者首先是正常作息、健康飲食、規律運動，讓民眾在解封過程達到幸福指數最高；後者是精準防疫措施，除接種疫苗，也包括何時戴口罩、何時保持社交距離等，「把口罩從包袱變成護身符」，如此慢慢走進後疫情時代。（編輯：陳清芳）1120109