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本土單日新增最快月底升至逾4萬例 指揮中心籲5族群速打疫苗

2023/1/3 15:56（1/3 16:30 更新）
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圖為去年12月29日台北車站外民眾排隊等候公車。（中央社檔案照片）
圖為去年12月29日台北車站外民眾排隊等候公車。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北3日電）COVID-19本土疫情上週增幅42.9%，指揮中心指揮官王必勝今天表示，疫情突然上升一大截，攀升速度快，高峰估計落在1月底、2月初，單日新增個案恐逾4萬例，呼籲5類族群快打疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心原先預估，Omicron第3波疫情高峰單日個案4萬例，王必勝今天下午疫情記者會中說，由於本土疫情上升速度變快，重新模型校正，高峰新增個案可能超過4萬例，重複感染率約為5%，但持續增加中。

疫苗是預防重症、死亡重要方法之一，據統計，莫德納次世代疫苗昨天接種12萬1278人次。指揮中心發言人莊人祥說，國內疫情處於另一波上升階段，農曆春節將至，人潮往來增加，預期社區傳播風險增加，鼓勵5類族群儘速接種疫苗。

鼓勵接種對象，包含「家中有長者或高風險族群民眾」、「已完成基礎劑，但尚未接種追加劑者」、「曾感染確診已康復滿3個月」、「曾接種BA.1次世代疫苗者」及「春節前後有出國規劃或家中有國外返台親友」，尚未施打BA.5次世代疫苗者，鼓勵施打。

有媒體詢問，第3波疫情評估單日確診超過4萬例，是否影響過年後COVID-19調降分類規劃，王必勝說，雖然疫情上升速度變快，但還是往此方向進行，評估這波疫情高峰後，病例數就會往下走，屆時便是討論調降分類的時機點。

依據「傳染病防治法」第3條規定，法定傳染病依致死率、發生率及傳播速度等危害風險程度高低分類，第1類包括：天花、鼠疫、嚴重急性呼吸道症候群（SARS）等），第2類包括登革熱等，第3類包括日本腦炎等，流感在第4類；第5類是有建立防治對策或準備計畫必要的新興傳染病或症候群，目前COVID-19為第5類。（編輯：陳政偉）1120103

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
#王必勝
#莊人祥
#COVID-19
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