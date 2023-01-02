北市莫德納次世代疫苗3日起預約 Novavax、兒童輝瑞也可登記

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圖為去年11月18日長庚醫院台北田徑場接種站醫護人員為民眾施打莫德納次世代。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳怡璇、陳昱婷台北2日電）台北市衛生局今天表示，北市第45期新冠疫苗預約平台於3日至6日開放預約，9日至15日接種，這次提供逾7萬3000個名額，其中莫德納次世代雙價BA.4/5提供逾5萬個名額。

台北市衛生局發布新聞稿指出，台北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種預約平台第45期將於3日至6日每天上午9時至晚間9時開放預約。

其中，疫苗種類包含幼兒輝瑞（滿6個月-4歲）、幼兒莫德納（滿6個月-5歲）、兒童輝瑞（滿5歲-11歲）、兒童莫德納（滿6歲-11歲）、輝瑞（滿12歲以上）、Novavax（滿12歲以上）、兒童莫德納次世代BA.4/5（滿6歲-11歲，限追加劑）及莫德納次世代BA.4/5（滿12歲以上，限追加劑）。

這波疫苗接種日期，衛生局表示，為9日至15日，提供逾7萬3000個名額，其中莫德納次世代雙價BA.4/5疫苗提供逾5萬個名額。

衛生局指出，家長除了可至台北市疫苗預約平台預約，4日至6日台大醫院、台北長庚醫院及北市聯醫婦幼院區也有提供兒童莫德納特別門診預約接種。

衛生局表示，冬季為呼吸道疾病好發季節，呼籲65歲以上長者等高風險對象及符合接種資格者，盡速預約接種以提升自我保護力。

衛生局指出，前往接種時攜帶健保卡、身分證或居留證及疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由各合約院所於全國性預防接種資訊管理系統（NIIS）確認接種劑別及接種間隔是否符合，再提供施打。（編輯：戴光育）1120102