國內近一週重複感染比率升 尾牙非用餐時建議戴口罩
2022/12/27 19:19（12/27 20:35 更新）
中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝27日說，台灣Omicron變異株第3波疫情已開始，近一週重複感染比率上升到5％，歲末餐敘非用餐時建議儘量戴上口罩。圖為3月新北市一處大型聚餐活動，民眾與服務人員都落實防疫，在未用餐時戴好口罩。（中央社檔案照片）
（中央社記者陳婕翎台北27日電）中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝今天說，台灣Omicron變異株第3波疫情已開始，上升速度快，近一週重複感染比率上升到5％，歲末餐敘、尾牙非用餐時建議儘量戴上口罩。
王必勝晚間在社群網站臉書（Facebook）表示，今天本土新增COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診2萬4427人，比上週同天上升43％，提醒民眾參加年末大型活動建議全程戴口罩。
他說，長者、幼兒避免參加群聚活動，有相關症狀民眾可快篩，儘量在家休息；除勤洗手，維持良好衛生習慣，最重要的是符合資格民眾儘快前往接種疫苗，增加保護力，降低相關風險。
至於日本強化對中國入境者邊境管制，王必勝表示，台灣沒開放對岸觀光客，與日本情況不同，現階段從中國入境的都是台灣民眾，初估春節期間約3萬到4萬人入境，應無大量湧入狀況。
他說，中國飛往台灣航班平均都還有3成到6成空位，暫無擴大班機規劃，預估第一波中國出國潮應不會衝擊台灣，台灣邊境防疫維持現行管理措施；日本機場檢測難度高，檢驗誰付錢、相關動線等是複雜問題，指揮中心將同步了解日本新制執行方法與後續影響。（編輯：李明宗）1111227
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