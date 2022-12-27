中國入境者管制不變 莊人祥：發快篩陽性隔離5+N天

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指揮中心發言人莊人祥表示，台灣針對中國入境者管制不變，採取機場發放快篩，陽性則隔離5+N天。圖為桃園機場入境旅客。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北27日電）日本強化對中國入境者邊境管制，30日起入境須篩檢，陽性原則上隔離7天。指揮中心發言人莊人祥表示，台灣針對中國入境者管制不變，採取機場發放快篩，陽性則隔離5+N天。

中國昨天晚間宣布，2023年1月8日起，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，對感染者不再實行隔離措施、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區、不再對入境者和貨物等採取檢疫措施。日本首相岸田文雄今天宣布，強化對中國入境人士的邊境管制措施。

針對台灣是否跟進日本作法，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天傍晚以文字回應媒體，表示指揮中心會持續在機場提供快篩給各國入境人員，快篩陽性則採取居家照護5+N天。對中國入境者邊境防疫與現行做法一致，是否進一步強化有中國旅遊使旅客篩檢，會滾動式檢討。

針對台灣機場維持發放快篩，暫時不對中國入境者加強機場篩檢，台大兒童醫院主治醫師黃立民今天下午接受媒體聯訪時表示，「先這樣做就可以」，因為自中國入境台灣人數並不多，中國境外移入陽性率等數據仍待觀察，現階段最重要的是加強宣導，鼓勵快篩，陽性者不可外出。

黃立民認為，針對某個國家進行機場篩檢，反而可能打亂機場內部動線，即使面對中國防疫大解禁，台灣仍可先行採取宣導中國入境者落實快篩，因為台灣染疫重症人數少，未來可採取每週觀察、滾動式檢討，如果發現中國旅遊史入境者防疫配合度低，可再逐步加嚴。

隨著中國疫情不斷升溫，外界關注中國是否可能出現新變種病毒，據指揮中心每週定序監測，中國境外移入個案病毒株趨勢與中方公布一致，未發現中國新變種病毒，黃立民建議，全面針對中國境外移入個案進行定序，以利及時掌握中國病毒株變化。

國內今天新增病例數再度突破2萬大關，連續7天病例數較上週同期增加，醫療應變組副組長羅一鈞表示，不論北、中、南部增加個案幅度都增加3至5成，推估高峰期仍在明年2月初，重複感染者有逐漸增加趨勢。

黃立民說，台灣疫情已經進入上升期，因為氣溫低有利病毒傳播、農曆年節南來北往頻繁、民眾防疫心態鬆散、外國返台旅客增加等因素，預計明年1月底大約就會到疫情高峰，屆時單日新增病例應會超過3至4萬例，甚至不排除單日5萬例可能性。（編輯：陳政偉）1111227