中國宣布有序恢復出境旅遊 國際機票預訂暴增5倍

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北27日電）中國昨晚宣布明年1月8日起，有序恢復公民出境旅遊，消息發布不到一小時，網路平台的國際機票預訂量暴增5倍。不過由於官方表示要分階段增加航班數量，預估短期內機票價格將上漲。

綜合陸媒中國新聞網、第一財經報導，中國國家衛健委26日晚間發布對COVID-19感染實施「乙類乙管」總體方案的通知。明年1月8日起，優化中外人員往來管理，包括取消入境後全員核酸檢測和集中隔離，取消「5個一」及客座率限制等國際客運航班數量管控措施，並表示要「有序恢復中國公民出境旅遊」。

中國外交部官網今天發布「關於中外人員往來暫行措施的通知」，在國際客運航班方面，提及「分階段增加航班數量，優化航線分布」。簡化機場入境航班處置流程，提高機場運行效率，加強重點城市航班接收能力建設。

報導指出，昨晚官宣後，多個網路平台國際機票、簽證瞬時搜索量和預訂量等數據翻倍暴漲。「去哪兒」國際機票瞬時搜索量增長7倍，國際機票預訂量增長5倍；「同程旅行」國際機票搜索量增長8.5倍、簽證搜索量瞬時增長10倍；「攜程」熱門海外目的地搜索量大漲10倍，出境（包含台港澳）機票搜索均達到3年來峰值。

官方宣布極大的刺激了中國民眾出境的熱情。「去哪兒」數據顯示，消息發布後一小時內，國際機票預訂量就開始大幅增長，這樣的趨勢持續到今天淩晨，27日上午又繼續增長。出發時間則集中在1月中旬至2月初，熱門目的地為東京、首爾、曼谷。

不過報導指出，目前中歐、中美等長航線的機票價格仍然較高，主因是航班座位供給較少；飛往日本、韓國、東南亞的航班由於座位供應充足的航線，仍有低價票在售，但是受需求增長影響，短期內機票價格將上漲。

去哪兒大數據研究院副院長郭樂春指出，出入境政策調整有利於促進國際航班有序恢復，但受限於國際航班編排審批，航班供給量不會大幅增加，目前計畫航班數量僅400班，即使全部執飛也僅僅達到2019年的10%，機票價格仍處於高位。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

但郭樂春也指出，自12月8日發布新10條以來，往返中國的直飛國際航班持續增多；從長期來看，隨著出入境機票供需逐步正常化，將帶動國際機票整體價格逐漸降低，預計明年3月底航班換季後，航班量將有明顯恢復，機票價格也將逐漸回落至合理範圍內；隨著政策落地和航司運營能力的恢復，2023年暑期或將迎來出入境高峰。

報導引述民航業內人士林智傑指出，國際客運航班恢復率從今年5月的2.5%，回升到目前的7.8%，花了半年的時間，預計明年上半年回血速度將至少翻倍。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1111227