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中國解封航班恢復與否 邱垂正：持續關注政策影響

2022/12/27 18:06（12/27 18:21 更新）
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中國宣布自2023年1月8日起正式開放國境，民眾關注兩岸航班數量是否恢復到疫情前。陸委會副主委邱垂正27日出席「港覺好台—走向秘境的路 IG圖文競賽」頒獎典禮時受訪表示，會持續關注陸方防疫政策轉變的影響，並且為想要回台過年的民眾提供便利、舒適的路。中央社記者吳柏緯攝 111年12月27日
中國宣布自2023年1月8日起正式開放國境，民眾關注兩岸航班數量是否恢復到疫情前。陸委會副主委邱垂正27日出席「港覺好台—走向秘境的路 IG圖文競賽」頒獎典禮時受訪表示，會持續關注陸方防疫政策轉變的影響，並且為想要回台過年的民眾提供便利、舒適的路。中央社記者吳柏緯攝 111年12月27日
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（中央社記者吳柏緯台北27日電）中國宣布自明年1月8日起正式開放國境，不少民眾關注兩岸航班數量是否恢復到疫情前。陸委會副主委邱垂正表示，持續關注陸方政策影響，全力以赴為民眾回台過年提供便利。

邱垂正今天下午出席「港覺好台—走向秘境的路 IG圖文競賽」頒獎典禮，會後接受媒體聯訪時作上述表示。

邱垂正說，台灣與中國大陸的北京、上海、廈門與成都等4個航點，返台航班的量能每週約有200多班，然而陸方以防疫為由控管，目前只核准每週29班次。

他表示，會持續關注中國大陸相關疫情政策變化與影響，以及是否有可能增加航班載運台商回台過年，相關的措施政府會全力以赴。

一名長期在中國從事汽車零組件生產，日前返台探親的陳姓台商告訴中央社，中國放寬邊境管制的消息確實讓一些原本不打算回台的台商、台幹重新燃起了回台過年、探親或處理公務的念頭，「雖然機票還是很貴，但至少省掉一些隔離費用，多少能接受。」

然而他坦言，一想到過年之後返回中國的班機機位仍然很少，可能影響返回工作崗位的時程，又有不少人打消了念頭。「希望隨著邊境管制放寬後，兩岸的航班也能逐步恢復正常。」

在開放邊境的同時，中國宣布有序恢復公民出境旅遊，此舉讓不少國家憂心疫情擴散，包含日本、韓國、印度、義大利紛紛宣布對中國的入境管制措施。

外界關注台灣是否要跟進，邱垂正表示將會密切注意中央疫情指揮中心的決策。（編輯：張淑伶）1111227

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