更多編輯台推薦新聞：
美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看
國際

美國暴風雪累計奪49命 歷年低溫災難一次看

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地
政治

北市立委補選》中山北松山14年藍營僅失守1次 吳怡農力拚變綠地

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看
生活

明年住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元 申請方式這裡看

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022
專題

裴洛西訪台、安倍晉三遭槍殺...中央社鏡頭帶你回顧2022

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國明年防疫降級 外商：終於鬆一口氣

2022/12/27 17:53
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社北京27日綜合外電報導）中國官方昨晚宣布明年1月8日將COVID-19降為「乙類乙管」並取消入境集中隔離。中國美國商會回應，中國終於迎來轉機；英中貿易協會也說，這項決策讓所有人都「鬆一口氣」。

綜合路透社與法新社報導，中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）主席華剛林（Colm Rafferty）談到取消檢疫措施的計畫時稱，「感覺中國總算迎來轉機。」

英中貿易協會（China-Britain Business Council）中國區總裁趙湯（Tom Simpson）也表示，「所有人都覺得鬆了一口氣。這項政策終結了長達3年、非常嚴重的破壞。」

趙湯告訴法新社，預計明年的國際貿易人員往來將明顯增加。隨著航空公司持續復飛更多航班，企業紛紛調整2023年的中國戰略，業務若要全面恢復，可能仍將是「逐步漸進」的。

儘管如此，趙湯說，北京政府的宣布還是「非常、非常受到歡迎」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

中國國務院聯防聯控機制26日深夜發布「關於印發對新型冠狀病毒感染實施乙類乙管總體方案的通知」，並將「新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）」更名為「新型冠狀病毒感染」。宣布對感染者不再實施隔離、不再判定密切接觸者、不再劃定高低風險區，且不再對入境人員和貨物等採取檢疫措施，包括取消入境集中隔離。

這項重大調整宣布後，瞬即引起中國民眾熱議。出國簽證及機票的網路搜尋次數立刻暴增10倍及8.5倍，不少台商更準備返國過年。（譯者：施施/核稿：劉淑琴）1111227

#中國
#趙湯
#法新社
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族