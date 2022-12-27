中國疫情蔓延之際開放國境 多國設入境管制應對

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（中央社台北27日電）中國宣布自明年1月8日起解除入境隔離措施，並有序恢復中國公民出境旅遊。不少國家憂心疫情擴散，包含印度、義大利紛紛宣布對中國的入境管制措施，日本則正在研議相關政策。

中國國務院聯防聯控機制綜合組昨天晚間宣布，2023年1月8日起，COVID-19從「乙類甲管」調整為「乙類乙管」，依據相關法規，取消入境中國後全員核酸檢測和集中隔離，並有序恢復中國公民出境旅遊。

由於中國目前的疫情正在升溫，不少國家擔憂一旦中國民眾大規模出遊，將會造成疫情快速蔓延，影響各國的防疫工作與民眾健康，因此近日陸續發布相關入境管制措施。

據第一財經報導，印度衛生和家庭福利部近日宣布，來自中國、香港、日本、泰國和韓國的國際旅客必須出示核酸陰性證明，抵達印度時若出現症狀或核酸檢測呈陽性者將被隔離。

本月23日，印度出現首例自中國返鄉者確診，引起當地民眾恐慌。

另據韓聯社報導，韓國疾病管理廳21日宣布，中國自16日起被韓方列入「檢疫查驗重點國家」的名單中。但強調措施並非入境限制，而是在韓國仁川機場的入境檢疫階段，針對「感染風險高、且需要集中管理」者加大入境篩查力度。

報導提到，在這份最新「檢疫查驗重點國家」的名單中，共有10多個包括中國在內的國家和地區被列入。

這些管制措施不僅在亞洲國家，也逐漸蔓延至歐洲國家。

據義大利外交和國際合作部的網站，由於中國目前有大量的感染病例，因此米蘭馬爾片薩機場（Milan Malpensa Airport）將對所有來自中國的入境旅客進行核酸檢測，目前這項新制度預計執行到明年1月30日。

目前日本雖然尚未明確制定針對中國旅客的入境管制措施，不過據日媒富士新聞網報導，日本首相岸田文雄先前已在首相官邸與厚生勞動大臣加藤勝信協議，將加強從中國入境日本的管制措施。

可能的調整方向是要求自中國入境者附上快篩陰性證明，有可能今年內就會實施。

於此同時，由於農曆春節即將到來，可能會有大量中國人赴日旅遊，因此有日本議員疾呼應暫時限制來自中國的人員入境。

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日本國民民主黨眾議院議員玉木雄一郎於26日在個人推特上表示，如過無法取得更適當的資訊，可能不得不在春節前限制來自中國的人員入境，「如果再經過了2年後，對於新冠病毒的對策回到原點，將是一場惡夢」。

自民黨參議員山田宏則於24日在推特上表示，中國的感染情況擴大，許多中國人都逃往國外。如果日本政府不加速制定限制從中國入境的管制措施，今年底到明年初，日本的感染情形將會急速蔓延。（編輯：吳柏緯/曹宇帆）1111227