連假效應本土病例增0.9% 境外移入創168天新高

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北3日電）COVID-19本土疫情上升，但今天個案數僅較上週二增幅0.9%，研判與連假效應有關；因啟動自中國入境者機場採檢，境外移入創去年7月19日以來、間隔168天新高。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，據中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩下午在記者會公布，新增2萬4649例本土病例，較上週二（去年12月27日）多222例，升幅約為0.9%；另外，境外移入增360例。

確診個案新增中重症27例（中症12例、重症15例），其中22人死亡，死亡個案年齡介於50歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中17人有癌症等重大疾病或慢性病史，15人未打滿3劑疫苗、12人沒有接種任何疫苗，10人年齡超過80歲。

今天沒有新增特殊死亡個案，但新增3例兒童重症病例，分別為2例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、1例肺炎。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，肺炎個案是一名10歲女童本身有慢性神經系統疾病，長期臥床，曾接種1劑疫苗，12月25日起開始發燒。

個案26日出現呼吸急促、氧氣濃度下降等症狀，快篩陽性，27日至急診，檢查顯示肺炎、呼吸窘迫及休克，緊急插管收至加護病房，使用呼吸器、瑞德西韋、類固醇、免疫球蛋白等藥物治療，目前病況穩定，仍在加護病房接受藥物治療。

一名4歲男童無慢性病也沒有接種疫苗，未確診過，11月24日出現發燒、嘔吐、皮疹等症狀，27日至急診住院，檢查顯示結膜炎、冠狀動脈擴大，COVID-19抗體陽性，研判MIS-C，給予免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，病況好轉，已於12月1日出院。

還有一名1歲男童，沒有慢性疾病、已接種2劑疫苗，12月24日快篩陽性，25日開始出現發燒、嘔吐、腹瀉、皮疹等症狀，27日至急診，懷疑腸胃炎及MIS-C，住院給予免疫球蛋白等藥物治療後病況好轉，12月31日出院。

截至今天，國內兒童重症共293例，包括腦炎36例、肺炎31例、心肌炎2例、敗血症5例、哮吼11例、家中死亡9例、MIS-C 194例、共病5例；其中40例死亡。

根據指揮中心統計，去年1月1日至今年1月3日，本土輕症、無症狀個案累計879萬4107例、占99.55%，中症累計2萬3230例、占0.26%，重症累計1萬6974例、占0.19%，其中死亡累計1萬4465人。（編輯：管中維）1120103