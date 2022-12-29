入境0+7規定放寬 自主防疫期間快篩陰可赴醫院

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明年元旦起，自國外入境民眾及確診者同住接觸者，自主防疫期間有必要赴醫療院所、長照機構者，具當天快篩陰性證明就可前往。圖為台北松山機場國際線入境旅客。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北29日電）指揮中心今天公布，明年1月1日起，自國外入境民眾及確診者同住接觸者「0+7」指引放寬，自主防疫期間，有必要赴醫療院所、長照機構者，具當天快篩陰性證明就可前往。

因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，管制逐漸放寬、解除，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天下午疫情記者會公布，原規定「0+7」自主防疫期間，禁止前往醫院陪、探病，建議非急迫性醫療需求避免前往醫療及長照機構，明年元旦起改為有必要時，快篩陰性可以前往。

另外，指揮中心今天也再度提醒，自明年1月1日起，不具健保身分的非本國籍人士在台期間，如確診COVID-19，隔離治療費用須由確診者自付；具中華民國國籍者，不論是否具健保身分，確診隔離治療期間相關費用由政府預算支應。

根據健保署申報估計，COVID-19輕症醫療費用，每人約花費新台幣1200至1300元、中重症患者隔離治療費用每人約5萬至6.5萬元；據統計，今年4月至10月外籍人士感染在台治療費用，分別為輕症共花費約3.14億元，中重症住院約596萬元。

指揮中心指揮官王必勝說，Omicron第3波本土疫情確定開始，每天新增個案數增加快速，連續多天增幅超過40%，最近更發現重複感染比例上升，約提升到5%，民眾保護力下降，呼籲無論是否確診，符合間隔時間，建議盡速接種莫德納BA.5次世代雙價疫苗。

王必勝表示，據統計，國內目前次世代疫苗覆蓋率約12%左右，疫情持續升溫，面對即將到來的農曆春節，相信民眾都不希望過年期間感染確診，盼民眾可以在年前規劃完成疫苗接種。

疫苗是預防重症、死亡重要方法之一，據統計，莫德納次世代疫苗昨天接種4萬125人次。昨天COVID-19疫苗接種總數為4萬7554人次，截至目前為止累計接種人口涵蓋率第1劑94%、第2劑88.8%、追加劑接種率75.5%，第2次追加劑接種率19.4%。（編輯：陳政偉）1111229