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12/29本土2萬7803例 增36死、157中重症[影]

2022/12/29 14:07（12/29 15:14 更新）
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29日新增2萬7803例COVID-19本土病例。圖為台北市中正區街頭民眾用外套擋雨。中央社記者謝佳璋攝 111年12月29日
29日新增2萬7803例COVID-19本土病例。圖為台北市中正區街頭民眾用外套擋雨。中央社記者謝佳璋攝 111年12月29日
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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北29日電）COVID-19本土病例今天較上週四增約4成，連9天較前一週上升；新增死亡個案中，一名20多歲女性出現發燒及呼吸困難等症狀，隔天急診就醫確診，當天積極搶救仍不治病逝。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午在疫情記者會中說明，新增2萬7803例本土個案，較上週四（22日）升幅約為40%；另外，境外移入增152例。

指揮中心指揮官王必勝說，國際間COVID-19病毒變異株疫情持續，這週本土疫情上升幅度比較高，預期未來仍會持續攀升，據統計，國內65歲以上長者完成第2次追加劑接種率為43.8%，不論是否確診過，只要符合施打間隔尚未接種莫德納雙價BA.5次世代疫苗者儘速前往接種，提升保護力。

確診個案新增中重症157例（中症120例、重症37例），其中36人死亡，死亡個案年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中36人有癌症等重大疾病或慢性病史，24人未打滿3劑疫苗、15人沒有接種任何疫苗，22人年齡超過80歲。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，新增較年輕死亡個案為一名20多歲女性，沒有接種疫苗，本身有嚴重肝硬化、糖尿病、腦腫瘤等慢性疾病，12月23日出現發燒、呼吸困難等症狀，24日至急診就醫。

個案PCR陽性確診通報，當天因呼吸衰竭，插管住加護病房，使用呼吸器、瑞德西韋等治療，但仍不幸因病況惡化死亡，死因為COVID-19併敗血性休克及呼吸衰竭。

至於每週四例行公布的住宿式長照機構疫情狀況，羅一鈞表示，採檢陽性率部分，機構住民從0.6%略升為0.7%，還是相對低點，會持續觀察；機構投藥率為95%。

指揮中心統計，上週新增240名工作人員確診及666名住民確診，自今年1月1日至12月25日，通報機構間數達1823家，確診住民人數為6萬4208人、確診工作人員數為1萬9375人。

12月19日至25日，住宿式服務機構中重症送醫人數新增54人、新增死亡4人；這波本土疫情自4月起統計至12月25日，中重症送醫人數共有5370人，累計死亡人數1469人。

根據指揮中心統計，今年1月1日至12月28日，本土輕症、無症狀個案累計867萬2038例、占99.55%，中症累計2萬2981例、占0.26%，重症累計1萬6800例、占0.19%，其中死亡累計1萬4326人。（編輯：管中維）1111229

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
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