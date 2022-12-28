中國入境旅客須機場採檢唾液PCR 明年1月實施

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中央流行疫情指揮中心王必勝宣布，明年1月1日至31日，實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採驗唾液PCR。（指揮中心提供）

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（中央社記者吳睿騏桃園28日電）因應中國COVID-19疫情激升及台商春節返鄉，中央流行疫情指揮中心王必勝今天下午視察桃園機場防疫，宣布明年1月1日至31日，實施中國航班入境旅客加強檢疫方案，在機場採檢唾液PCR，1月份估計採檢旅客3萬人，不含航班機組員。

行政院長蘇貞昌今天稍早拍板，針對中國入境旅客篩檢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）。衛生福利部長薛瑞元隨後表示，目前是朝旅客入境時在機場唾液PCR篩檢這方向規劃，詳細由中央流行疫情指揮中心公布。（編輯：陳清芳）1111228