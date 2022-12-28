中國入境旅客須採檢 薛瑞元：機場採唾液PCR

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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）春節將湧返鄉潮，行政院長蘇貞昌今天拍板，針對中國入境旅客篩檢。衛生福利部部長薛瑞元表示，目前是朝旅客入境時在機場唾液PCR篩檢這方向規劃，詳細由疫情指揮中心公布。

中央流行疫情指揮中心今天在擴大防疫會議中建議，近日應針對中國入境旅客進行採檢。行政院官員指出，針對指揮中心建議，蘇貞昌已拍板針對中國入境旅客篩檢，但相關時程由指揮中心宣布，未來若檢出陽性就按照現行隔離規範處理。

薛瑞元下午出席「111年社區金點獎聯合表揚典禮」，並在會前接受媒體聯訪時表示，目前是往旅客入境時在機場採檢方向規劃。

媒體詢及是否考慮請自中國入境旅客提供2天內PCR陰性證明？薛瑞元說，因中國當地現在要採檢PCR也有困難，初步規劃是旅客入境時，在機場留下唾液與聯絡方式，仍在討論中。

薛瑞元進一步說明，選擇PCR採檢的原因，是台灣同時可以選擇性進行基因定序，監測掌握是否有新變異株，實際實施方式和上路時間，以指揮中心公布為主，可能會是先以類似春節專案的方式進行。

薛瑞元解釋，儘管資訊不夠充分，但從各種徵象推測，中國當地疫情應該蠻嚴重的，因此邊境管制也需要做一些因應準備。（編輯：陳政偉）1111228