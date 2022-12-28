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本土病例單日增近2.8萬例 較一週前增加46.7%

2022/12/28 15:30（12/28 15:47 更新）
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28日新增2萬7942例本土病例，與上週同期相比增幅約46.7%。圖為台北華山文創園區內民眾。中央社記者張皓安攝 111年12月28日
28日新增2萬7942例本土病例，與上週同期相比增幅約46.7%。圖為台北華山文創園區內民眾。中央社記者張皓安攝 111年12月28日
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（中央社記者沈佩瑤台北28日電）COVID-19本土疫情升溫，疫情指揮中心公布今天新增2萬7942例本土病例，與上週同期相比增幅約46.7%，確診個案新增中重症113例，其中25人死亡；另外，境外移入新增226例。

據中央流行疫情指揮中心統計，今年1月至12月27日，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土輕症、無症狀個案累計864萬4263例、占99.55%，中症累計2萬2873例、占0.26%，重症累計1萬6751例、占0.19%，其中死亡累計1萬4290人。

今天新增25例死亡個案，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案，其中23人有癌症等重大疾病或慢性病史，15人未打滿3劑疫苗、10人沒有接種任何疫苗，16人年齡超過80歲。

疫苗是預防重症、死亡重要方法之一，據統計，莫德納次世代疫苗昨天共接種3萬5648劑。

昨天COVID-19疫苗接種4萬1883人次，截至目前為止累計接種6511萬5783人次；涵蓋率第1劑94%、第2劑88.8%、基礎加強劑接種率0.8%、追加劑接種率75.4%，第2次追加劑接種率19.3%（65歲以上接種率43.8%）。（編輯：陳政偉）1111228

#疫情指揮中心
#COVID-19
#莫德納
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