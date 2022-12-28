112年起中國入境須採檢 王必勝指及早偵測變異株

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中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝（中）28日在桃園機場宣布新邊境管理政策，因應中國疫情升溫、資訊不明確、感染人數多產生變異機會大，2023年1月1日至31日將對中國航班乘客實施加強檢疫專案。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年12月28日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場28日電）中央流行疫情指揮官王必勝今天指出，明年1月1日起到31日，中國航班入境乘客須進行唾液PCR（核酸檢測）；指揮中心最在意的就是變異株能及早偵測，及早知道病毒變異狀況。

王必勝下午抵達桃園國際機場，先與相關單位召開會議討論，隨後接受媒體聯訪時表示，因應中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫、資訊不明確、感染人數多產生變異機會大，從明年1月1日起到31日，對中國航班入境乘客加強檢疫專案，估計1月份從中國抵台人數約3萬人。

王必勝說，針對中國的北京、上海、廈門、成都4個直航點（不含港澳），搭乘直航班機抵台乘客，不含機組員，以及金馬地區民眾春節交通專案來台乘客，在機場、港埠進行唾液PCR檢驗。

檢驗後，王必勝指出，返回處所進行「0+7」自主防疫，檢驗陽性者，依規定進行「5+N」居家照護及自主健康管理，陽性檢體後送疾管署進行病毒定序。

王必勝指出，初步是規劃在第二航廈D7到D10的入境長廊部分專案專用，其他的旅客不會過去，將把航班集中在D7、D8、D9這3個停機坪，相關區域為中國航班專用。

記者詢問，實施相關採檢措施，是否將對陸客全面開放。對此，王必勝表示，目前為止台灣並沒有開放中國旅客抵台觀光，中國的入境以人道探親還有商務履約的專案申請為主，這部分處理的是在農曆春節期間返台的國人部分。

王必勝指出，面對中國COVID-19疫情升温，台灣實際上施打次世代COVID-19疫苗的比例大概占人口的12%，覆蓋率目前還是相當低，符合資格的國人盡快施打，增加保護力。目前看起來的確是有一波疫情，至於會不會再更高，會再做模型修正。

他表示，希望大家在接下來的期間要特別注意，參加大型活動建議全程戴口罩，非用餐時間也希望能把口罩戴上，避免病毒傳播。

王必勝指出，近日收到很多專家的建議，主要還是因為中國的感染人口很多，所以產生變異株的機會大幅增加，指揮中心最在意的就是變異株能及早偵測，要做定序需要PCR，才會採取唾液PCR，及早知道病毒變異的狀況。

他表示，指揮中心不會每一個陽性個案都做基因定序，會有採檢策略及方式，每一個唾液PCR檢驗花的時間其實很短，採檢點也會盡量多設；至於前置作業包括填表等，希望乘客在對岸報到時就能完成，但落地後也會提供協助希望整體流程能夠順暢。

記者提問，中國疫情快速升溫，是否可能造成台灣退燒藥價格被哄抬搶購。

王必勝回答，根據週一與所有廠商開會後，目前不管在存量或原料的供應上都還足夠，特定品牌藥品可能有較缺乏情形，但還有其他選擇；至於價錢部分，沒聽到價錢有波動狀況，但也與相關單位密切聯繫，只要有異常收購或狀況隨時回報，並做滾動式調整。

他表示，若國人是透過港澳轉機抵台，根據了解其實是少數，指揮中心會盡量做統計，若有需要做進一步的措施再去施行，目前還是鎖定中國直航航班。

王必勝指出，除了機場之外還有港埠，就是金門的水頭碼頭還有馬祖福澳港，金門部分已完成視察，週五會前往馬祖南竿北竿的港口視察，離島部分稍微有點困難，但指揮中心會協助解決問題。（編輯：戴光育）1111228